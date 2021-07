Bharatiya Mazdoor Sangh écrit au Premier ministre Modi et cherche un forum pour discuter des questions de travail

in

Sinha a qualifié de « brûlants » les problèmes concernant les travailleurs migrants et du secteur informel, les réformes du droit du travail, les pertes d’emplois et la réduction des salaires et a déclaré que tous ces problèmes sont des sujets de grande préoccupation.

Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), affilié à RSS, a exhorté le Premier ministre Narendra Modi à convoquer le Congrès indien du travail (ILC), un événement tripartite de réflexion sur les questions de travail, qui n’a pas eu lieu depuis 2015. Le dernier ILC a eu lieu en 2015 et inauguré par PM Modi lui-même. Habituellement, l’ILC a lieu chaque année, mais il y avait un grand écart pendant les années d’urgence.

« Pour diverses raisons, au cours des 6 dernières années, l’ILC n’a pas eu lieu, alors que le pays était confronté à de nombreux problèmes brûlants liés au travail », a écrit le secrétaire général de BMS, Binoy Kumar Sinha, dans une lettre au Premier ministre.

« L’ILC est le forum approprié du système d’information pour évaluer la popularité de l’initiative du gouvernement pour les travailleurs et la rétroaction de la réalité du terrain. Par conséquent, nous aimerions vous demander de prendre des mesures pour convoquer l’ILC au plus tôt, en l’honorant de votre présence. Ceci est hautement nécessaire pour maintenir la noble tradition du tripartisme dans le pays », a déclaré Sinha.