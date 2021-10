BharatPe lance la campagne ‘De Dena Aaram Se’ pour postpe

BharatPe lancera également d’autres campagnes promotionnelles

La société Fintech BharatPe a lancé sa nouvelle campagne TVC pour promouvoir postpe, son nouveau produit Buy Now, Pay Later (BNPL). La campagne intitulée ‘De Dena Aaram Se’ s’articule autour de l’idée de la relation de confiance entre postpe et ses utilisateurs. La campagne fera la promotion des chaînes hindi dans toutes les catégories, y compris les chaînes sportives, les chaînes musicales et les chaînes d’information. De plus, il sera diffusé sur les chaînes de télévision régionales et les plateformes numériques telles que Disney+Hotstar, YouTube. ‘De Dena Aaram Se’ sera en direct tout au long de la Coupe du monde ICC 2021 et de la saison des fêtes en cours.

«Nous sommes convaincus que postpe peut totalement transformer la catégorie Buy Now Pay Later (BNPL) avec sa proposition convaincante de permettre le crédit pour tous, n’importe où et n’importe où. Cette dernière campagne contribuera à sensibiliser les consommateurs au postpe. La Coupe du monde ICC T20 est l’un des événements de cricket les plus recherchés et notre nouvelle campagne lancée avec cet événement contribuera grandement à catapulter la croissance de postpe », a déclaré Suhail Sameer, PDG de BharatPe.

Après être entré sur le segment des clients en août 2021 avec le lancement de 12% Club, BharatPe a fait une incursion dans la catégorie BNPL le mois dernier avec le lancement de postpe. Cela ne se limite pas seulement aux achats importants, mais aide également aux micro-achats, a déclaré la société. Pour un intérêt accru des consommateurs et un meilleur engagement envers la marque, BharatPe lancera également d’autres campagnes promotionnelles. Par exemple, tous les clients effectuant des transactions ont une chance de gagner 3 500 laissez-passer gratuits pour les matchs de la Coupe du monde qui se dérouleront du 17 octobre au 14 novembre 2021. De plus, la société gère un programme de parrainage où les utilisateurs peuvent obtenir jusqu’à cinq pour cent de cashback.

« Le TVC a été conceptualisé en gardant à l’esprit la connexion personnelle et la confiance dont un client bénéficie avec son propriétaire de magasin local préféré en Inde. Nous avons essayé de tisser dans divers cas d’utilisation pour nous connecter avec un public plus large, car notre produit postpe n’est pas limité à un ensemble spécifique de magasins. Le TVC a été conçu dans le but de communiquer comment postpe permet à nos clients de payer à crédit n’importe où et pour n’importe quel montant, et de le rembourser plus tard selon sa convenance. Nous organiserons cette campagne pour le trimestre octobre-décembre 2021 », a déclaré Parth Joshi, directeur marketing de BharatPe.

