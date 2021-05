BharatPe lève une dette de Rs 50 crore auprès de Northern Arc

Bama Balakrishnan, directeur de l’exploitation, Northern Arc, a déclaré: «Northern Arc a travaillé pour étendre le crédit à des organisations partageant les mêmes idées telles que BharatPe, qui permettent un accès financier aux petites entreprises et aux commerçants à travers le pays.

BharatPe, la société de services financiers pour les commerçants, a annoncé lundi avoir levé 50 crore Rs (7 millions de dollars) de dette auprès de Northern Arc Capital, basée à Chennai, une plate-forme de financement par emprunt numérique. Il s’agit du sixième cycle de financement par emprunt pour BharatPe en 2021. En janvier de cette année, la société avait levé 200 crore Rs (26 millions de dollars) auprès d’Alteria Capital, InnoVen Capital et Trifecta Capital, et levé des capitaux supplémentaires auprès d’ICICI Bank et d’Axis Bank à une étape ultérieure.

BharatPe a pris en charge les exigences de crédit de ses partenaires marchands et est devenu l’un des plus grands prêteurs fintech B2B du pays. Ayant déjà facilité les décaissements de plus de Rs 1600 crore (230 millions de dollars) à plus de 2 lakh marchands depuis le lancement, BharatPe vise à débourser Rs 14000 crore (2 milliards de dollars) en prêts aux entreprises d’ici mars 2023.

Northern Arc a déboursé directement plus de Rs 3 500 crore (500 millions de dollars) au cours du dernier exercice financier aux MPME, aux ménages, aux institutions financières et aux entreprises de taille moyenne. Il a également permis un flux de financement de plus de Rs 1000 crore (150 millions de dollars) provenant d’institutions financières de développement réputées du monde entier vers des petites entreprises et des ménages sous-bancarisés, selon un communiqué de Northern Arc.

Suhail Sameer, président du groupe BharatPe, a déclaré: «Nous avons considérablement intensifié nos activités de prêt au cours de la dernière année et nous nous sommes fixé un objectif ambitieux de faciliter les décaissements à hauteur de 1 milliard de dollars à plus de 10 lakh marchands d’ici la fin de l’exercice en cours (FY22 ). Nous sommes ravis de notre dernière levée de fonds de Northern Arc et sommes convaincus qu’ensemble, nous serons en mesure de transformer Bharat et de répondre aux besoins des entreprises mal desservies en Inde.

BharatPe a levé près de 300 millions de dollars en capitaux propres et en dettes à ce jour. La liste des investisseurs de renom de la société comprend Coatue Management, Ribbit Capital, Insight Partners, Steadview Capital, Beenext, Amplo et Sequoia Capital.

Bama Balakrishnan, directeur de l’exploitation, Northern Arc, a déclaré: «Northern Arc a travaillé pour étendre le crédit à des organisations partageant les mêmes idées telles que BharatPe, qui permettent un accès financier aux petites entreprises et aux commerçants à travers le pays. Cette transaction témoigne de l’engagement de Northern Arc à répondre à l’exigence de crédit des segments sous-bancarisés du pays.

