BharatPe nomme Parth Joshi au poste de directeur marketing

Dans son nouveau rôle, Joshi travaillera en étroite collaboration avec Suhail Sameer, président du groupe BharatePe

La société de services financiers BharatPe a annoncé lundi la nomination de Parth Joshi au poste de directeur marketing de la société. Dans son nouveau rôle, Joshi travaillera en étroite collaboration avec Suhail Sameer, président du groupe BharatePe.

Joshi, un leader mondial du marketing, possède une vaste expérience dans la création de marques, en Inde et sur les marchés étrangers. Il apportera sa compréhension approfondie des marques, du développement de produits et du marketing pour alimenter la croissance continue de BharatPe. Dans le passé, Joshi a joué un rôle clé dans la création de nombreuses marques à travers les zones géographiques dans les entreprises multinationales. Avant de rejoindre BharatPe, il était responsable du marketing – marchés d’expansion mondiale, Reckitt basé à Singapour. Il a également occupé diverses fonctions marketing chez GSK et L’Oréal. Joshi est un ancien élève de MDI, Gurgaon.

Alors que nous poursuivons de plus grandes ambitions, il est essentiel de veiller à ce que la marque et la stratégie marketing de l’entreprise suivent le rythme de l’évolution de nos activités, a déclaré Ashneer Grover, co-fondateur et PDG de BharatPe. « Je souhaite la bienvenue à Parth alors qu’il rejoint notre équipe de direction. L’expérience de Parth avec les géants FMCG sera déterminante alors que nous aspirons à faire de BharatPe un partenaire privilégié de services financiers et de crédit pour des dizaines de millions de commerçants. De plus, sa compréhension approfondie des aspirations et du comportement des consommateurs serait essentielle alors que nous créons des produits comme BNPL (Achetez maintenant, payez plus tard) pour les clients finaux et étendons PAYBACK en Inde dans les temps à venir », a-t-il ajouté.

« BharatPe a connu une croissance phénoménale au cours des deux dernières années. La façon dont l’Inde a accepté les paiements numériques est phénoménale et BharatPe a été à l’avant-garde de cette transformation. Je suis impatient de faire de BharatPe la marque préférée de nos clients. Nous avons également de grands projets du côté des consommateurs et je suis ravi de diriger et de développer cette entreprise avec l’équipe », a déclaré Joshi.

A lire aussi : Les vêtements pour enfants en vogue

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.