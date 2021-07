Bharti Airtel augmente le tarif prépayé d’entrée de gamme de 61 % ; supprime le plan prépayé de base de Rs 49, le remplace par le plan Rs 79

in

La dernière fois, lorsque Bharti a augmenté le niveau tarifaire de Rs 35 à Rs 49, il a perdu environ 35 millions d’utilisateurs mais a vu son Arpu s’améliorer. Son Arpu actuel à Rs 145 est le meilleur de l’industrie. Bharti compte environ 55 millions d’utilisateurs dans le plan Rs 49.

Après avoir augmenté les tarifs postpayés à l’extrémité supérieure – les clients entreprises – la semaine dernière, le deuxième opérateur de télécommunications du pays, Bharti Airtel, a relevé mercredi la barre pour ses utilisateurs prépayés d’entrée de gamme. La société a supprimé le forfait mensuel prépayé de base de Rs 49 et l’a remplacé par un forfait mensuel de Rs 79 groupé avec plus de données. En termes simples, les plans tarifaires de Bharti commencent désormais à 79 Rs par mois contre 49 Rs antérieurs.

C’est la deuxième fois que Bharti relève le plan de base. En décembre 2019, il avait abandonné le plan d’entrée de gamme Rs 35 pour le remplacer par le plan Rs 49. La plupart des forfaits d’entrée de gamme sont souscrits par des utilisateurs 2G qui utilisent des téléphones multifonctions. Avec de telles randonnées, ils quittent le réseau ou passent à des forfaits de niveau supérieur, qui incluent également des forfaits 4G. Dans les deux cas, le revenu moyen de l’entreprise par utilisateur connaît un bond.

Étant donné que Reliance Jio, dont les tarifs prépayés sont en moyenne de 15 à 20 % inférieurs à ceux de Bharti, n’augmente pas les tarifs de manière générale, Bharti a pris des mesures audacieuses et prudentes en réajustant ses tarifs pour améliorer ses réalisations ainsi qu’Arpu . Par exemple, en augmentant les tarifs du segment post-payé pour les utilisateurs professionnels, cela a protégé les inconvénients car le taux de désabonnement est très faible dans ce segment. De même, en augmentant uniquement le plan d’entrée de gamme dans le segment prépayé tout en laissant le plan de niveau intermédiaire intact, il a veillé à ce que la majeure partie de ses utilisateurs – les utilisateurs prépayés représentent 95 % de sa base d’utilisateurs totale – ne cherchez d’autres options.

Dans le niveau d’entrée, les abonnés n’ont pas beaucoup d’option pour le downtrade. Par exemple, Reliance Jio propose des forfaits mensuels prépayés Rs 69 et Rs 39, mais leur validité est de 14 jours contre 28 jours pour Bharti pour le forfait Rs 79.

Dans les packs prépayés à bas prix, Vodafone Idea propose le plus grand nombre d’options disponibles. La société propose actuellement six packs de validité prépayés sous Rs 100 – Rs 39, Rs 49, Rs 59, Rs 65, Rs 79 et Rs 95. Cependant, la société devrait également augmenter ses tarifs.

La direction de Bharti a toujours déclaré qu’elle devait augmenter les niveaux d’Arpu de l’ordre de 200 à 300 roupies par mois.

