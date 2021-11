Bharti Airtel augmente les tarifs mobiles prépayés de 20 à 25 % ; dit, contribuera au déploiement de la 5G, à l’amélioration du réseau et à la croissance de l’ARPU

Bharti Airtel a décidé d’augmenter les prix cette semaine. (Photo : REUTERS)

Bharti Airtel augmentera les tarifs mobiles prépayés de 20 à 25 % à partir du 26 novembre 2021, a annoncé lundi matin la société de télécommunications dans un communiqué. Bharti Airtel a déclaré que la décision d’augmenter les prix visait à augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de la compagnie de téléphone afin de permettre des investissements substantiels dans le réseau alors qu’elle prévoit le déploiement de la 5G en Inde. « Bharti Airtel a toujours soutenu que le revenu moyen par utilisateur mobile (ARPU) doit être de Rs 200 et finalement de Rs 300, afin de fournir un retour sur capital raisonnable qui permet un modèle commercial financièrement sain », a déclaré la société. . Bharti Airtel a actuellement un ARPU de Rs 153. Dans le cadre du nouveau plan tarifaire, le forfait prépayé de 28 jours d’Airtel avec appels illimités, 100 SMS par jour et 2 Go de données coûtera désormais Rs 179, contre Rs 149.

