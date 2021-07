Bharti Airtel, Banks, Dixon Technologies, Hero Motocorp, Dr Reddy’s, les actions à l’honneur aujourd’hui

in

SGX Nifty fait allusion à un début plat pour la séance de négociation de vendredi. (Photo : REUTERS)

SGX Nifty fait allusion à un début plat pour la séance de négociation de vendredi. Les indices de référence ont terminé en territoire négatif au cours des dernières séances de bourse. Jusqu’à présent cette semaine, Sensex et Nifty ont glissé de près de 1% chacun tandis que l’indice de volatilité, India VIX, a chuté de 5%. “Nifty a continué à montrer un mouvement saccadé avec un biais négatif et il n’y a toujours aucune preuve d’un rebond à la hausse émergeant des plus bas”, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Comme les principaux déclencheurs semblent manquer, des actions spécifiques aux actions ont été conseillées par les analystes.

Actions bancaires: Avec la Reserve Bank of India (RBI) déclarant que les actifs non productifs (NPA) sont sur le point d’augmenter, les actions bancaires pourraient voir une action aujourd’hui. La banque centrale a toutefois déclaré que les prêteurs nationaux étaient bien armés pour surmonter tout stress émergent.

Bharti Airtel : Sunil Mittal, président du groupe Bharti, a déclaré jeudi que le secteur des télécommunications est soumis à un stress énorme et a un besoin urgent d’augmenter les tarifs des télécommunications. Sunil Mittal a également déclaré que les tarifs des télécommunications devaient augmenter et que Bharti n’hésiterait pas à les augmenter, mais a ajouté qu’il ne pouvait pas le faire unilatéralement.

Héros Motocorp: Le constructeur de deux-roues a déclaré jeudi avoir vendu plus de 4,6 lakh de motos et de scooters en juin. La société a en outre ajouté qu’elle avait vendu plus de 10 unités lakh au cours du premier trimestre de l’exercice en cours.

Moteurs TV: Au mois de juin, TVS Motor a déclaré que ses ventes avaient augmenté de 27%. Le nombre total d’unités vendues par la société s’élevait à 2,51 unités lakh, contre 1,98 unités lakh à la même période l’année dernière. Les exportations totales de la société ont enregistré des ventes de 1,06 unité lakh au mois de juin 2021 contre des ventes de 53 123 unités en juin 2020.

Dr Reddy: Vendredi matin, la société pharmaceutique a informé les bourses que le comité d’experts en la matière avait recommandé au Dr Reddy’s de soumettre les données d’innocuité, d’immunogénicité et d’efficacité de l’essai clinique de phase III de Sputnik Light en Russie à la SEC pour examen de l’autorisation de mise sur le marché de Sputnik Lumière en Inde.

Cadila Santé: La société a annoncé qu’elle avait demandé une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) au bureau du contrôleur général des médicaments de l’Inde pour le ZyCoV-D – son vaccin à ADN plasmidique contre le COVID-19. La société prévoit de fabriquer 10 à 12 doses de crore par an.

Dixon Technologies: Dixon Technologies fait partie des 14 entreprises qui ont reçu l’approbation du gouvernement dans le cadre du Production Linked Incentive Scheme (PLI) pour le matériel informatique. Les autres sociétés incluent Dell, ICT (Wistron), Flextronics et Rising Stars Hi-Tech (Foxconn). Au cours des quatre prochaines années, ces entreprises devraient alimenter une production totale de plus de Rs 1,61 crore lakh et générer des opportunités d’emploi direct pour plus de 36 000 personnes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.