Bharti Airtel bat l’estimation, bénéfice en hausse de 300 % au deuxième trimestre grâce au gain unique de la vente de spectre et aux augmentations tarifaires

Outre Arpu, l’utilisation de données par client et les minutes vocales par utilisateur de la société continuent également d’être en avance sur son rival Reliance Jio.

Le deuxième opérateur de télécommunications du pays, Bharti Airtel, a battu mardi les estimations de Street sur tous les fronts grâce au gain unique de vente de spectre et aux augmentations tarifaires entreprises par la société en août. Le bénéfice net consolidé de la société a bondi de 300 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 1 134 crores de roupies, grâce à un gain unique de 722 crores de roupies en raison de la vente de spectre à Reliance Jio. Le bénéfice net avant le gain unique était de Rs 594 crore.

Les revenus consolidés de la société sur une base séquentielle ont augmenté de 6% à Rs 28 326 crore. L’Ebitda consolidé de Bharti à Rs 14 018 crore était en hausse de 6,2% par rapport au trimestre précédent. La marge d’Ebitda progresse à 49,5% contre 49% au trimestre précédent.

Les revenus de la société en Inde ont également augmenté de 5,64% en séquentiel à Rs 19 890 crore tandis que les revenus mobiles ont augmenté de 6,19% en glissement trimestriel à Rs 15 191 crore.

Le revenu moyen par utilisateur (Arpu) était conforme aux estimations à Rs 153 par rapport à Rs 146 au trimestre précédent. L’Arpu de la société continue d’être le meilleur du secteur, restant devant le Rs 143 de Reliance Jio. En août, la société avait augmenté les tarifs post-payés pour les entreprises clientes et les forfaits d’entrée de gamme pour les utilisateurs prépayés, dont les gains ont été enregistrés. au cours du trimestre.

En dehors d’Arpu, l’utilisation de données par client et les minutes de voix par utilisateur de la société continuent également d’être en avance sur son rival Reliance Jio.

Les minutes d’utilisation de la voix par client et par mois ont augmenté de 1 % en glissement trimestriel pour atteindre 1053 minutes. L’utilisation de données par client et par mois a également augmenté de 1 % en séquentiel à 19 066 Mo, ce qui continue d’être la plus forte du secteur. Le volume total de données a connu un bond de 4,6% en glissement trimestriel à 11 270 769 millions de Mbs.

Le taux de désabonnement mensuel a connu une légère augmentation à 3% contre 2,8% au trimestre précédent. Cela était attendu en raison des hausses tarifaires dans les packages d’entrée de gamme.

Sur les 323 millions d’abonnés de l’entreprise, 193 millions sont désormais des utilisateurs 4G. L’ajout d’abonnés 4G a connu un bond de 4,4% sur une base séquentielle. Au cours du trimestre, la société a ajouté 8,1 millions d’utilisateurs 4G, qui représentent désormais 60% de la clientèle globale de la société.

« Nous nous félicitons des réformes annoncées par le gouvernement pour l’industrie des télécommunications et pensons que cela augmentera la capacité de l’industrie à investir afin de conduire l’histoire numérique de l’Inde. Nous espérons que la dynamique des réformes se poursuivra et que tous les problèmes de longue date ayant un impact sur l’industrie seront résolus », a déclaré Gopal Vittal, MD et PDG, Inde et Asie du Sud. « Nous continuons à maintenir un degré élevé de flexibilité financière. En conséquence, nous avons désormais atteint une dette bancaire nulle pour nos activités en Inde. Nous continuerons d’évaluer toutes les options pour maintenir un profil de levier confortable et gérer les coûts associés », a ajouté Vittal.

Concernant le trimestre écoulé, Vittal a déclaré que la stratégie consistant à se concentrer sur des clients de qualité a été validée par le fort flux de prix et l’augmentation de l’Arpu dans l’activité sans fil.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.