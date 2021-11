Bharti Airtel, BoB, L&T offriront des rendements décents d’ici Diwali 2022 ; facteurs clés pour stimuler les marchés boursiers

Les chiffres macro en Inde ont commencé à s’améliorer et les agences internationales ont également salué la résilience et la prudence de l’Inde en ces temps difficiles. Image : .

Par Devarsh Vakil

L’année dernière avant Diwali, l’Inde était aux prises avec les conséquences de la première vague d’infections à Covid-19 et il y avait des incertitudes considérables sur l’impact de la pandémie sur l’Inde et le monde. Les marchés boursiers s’étaient remis d’une forte chute induite par Covid-19 et la référence astucieuse poussait près des niveaux record d’avant Covid de 12 000 niveaux. Les choix de Diwali de l’année dernière ont été publiés dans un environnement si incertain.

De ces temps turbulents à ce Diwali, le pendule a basculé dans l’autre sens. Les marchés ont augmenté de 50% depuis le dernier Diwali et de nombreuses actions ont atteint de nouveaux sommets historiques. Sur une base de Diwali à Diwali, Diwali 2021 enregistrera le pourcentage de rendements le plus élevé depuis la période 2008-09.

Cette année, l’enthousiasme est palpable au sein de la communauté des investisseurs. La plupart des investisseurs ont obtenu des rendements superlatifs sur leurs investissements et sont impatients de déployer leur capital de manière agressive. Nous souhaitons tempérer leur enthousiasme et leur faire prendre conscience des risques. De nombreuses actions se négocient à des valorisations exorbitantes et leurs cours boursiers actuels tiennent compte d’une croissance superlative et nombre d’entre elles risquent de décevoir des attentes de croissance accrue des bénéfices.

L’économie indienne va bien et le rythme de la croissance se renforce. Les recettes fiscales du gouvernement ont dépassé ses propres attentes budgétaires, ce qui laisse amplement de place au gouvernement pour relancer l’économie en dépensant pour les infrastructures. Les dépenses du gouvernement sont susceptibles de générer une demande plus élevée pour divers biens et services ainsi que des emplois directs et indirects.

Les chiffres macroéconomiques en Inde ont commencé à s’améliorer et les agences internationales ont également salué la résilience et la prudence de l’Inde en ces temps difficiles. Comme les marchés boursiers anticipent l’avenir, ces éléments positifs ont été largement pris en compte dans les valorisations actuelles. Notre appel sur les stocks de PSU et les stocks de métaux fait dans la dernière note de Diwali s’est avéré correct.

Présélectionner des actions à ces niveaux est un exercice délicat. La plupart des actions prévoient un brillant avenir au cours des deux prochaines années. Par conséquent, nous devons présélectionner les actions pour lesquelles nous pensons que la rue n’a pas encore donné toute sa valeur au potentiel futur. Sur le plan sectoriel, PSU a encore de la vapeur après la décision d’Air India et des progrès sur la cession de BPCL et de SCI. Les banques (à la fois PSU et privées) pourraient revenir dans le compte. L’automobile et les biens d’équipement peuvent également bien se porter après une performance modérée au cours des derniers trimestres.

Nous avons recommandé 5 grandes capitalisations et 8 actions à moyenne capitalisation que Diwali choisit cette année. Certaines des actions bien connues sont Bank of Baroda, Bharti Airtel et L&T. Nous recommandons aux investisseurs d’accumuler ces actions progressivement au cours des prochaines semaines pour obtenir de beaux rendements jusqu’au prochain Diwali.

Banque de Baroda – Au fil des ans, la Banque a renforcé sa position sur le marché pour devenir un « conglomérat financier » majeur. La plupart des inquiétudes découlant des radiations en cours des comptes restructurés/SMA sont déjà dans le prix.

Bharti Airtel – Au cours des 18 derniers mois, à l’ère du Covid, le secteur des télécommunications a connu une explosion numérique accélérée qui a entraîné une forte pénétration des données même dans les segments ruraux et à faible revenu. Bharti Airtel a réalisé une émission d’actions de droits de 21 000 crore de Rs (2,87 milliards de dollars US) aux actionnaires existants. Cela augmentera son bilan pour investir dans les technologies 5G et étendre son réseau de télécommunications existant pour être compétitif sur le marché.

L&T- Larsen & Toubro Limited est un conglomérat d’entreprises de technologie, d’ingénierie, de construction, de fabrication et de services financiers. Un cycle d’investissement va commencer à se dessiner en Inde, après une longue pause. Nous restons à l’aise sur L&T, compte tenu de son (1) carnet de commandes solide (Rs 3.2 lakh cr), (2) de son bilan sain et (3) de ses activités de services robustes.

(Devarsh Vakil, directeur adjoint de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

