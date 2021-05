Bharti Airtel, Cipla, SBI, Gland Pharma, Tata Motors, L&T, Jindal Stainless en bref

Selon les analystes, la tendance à court terme de Nifty est saccadée avec un faible biais

BSE Sensex a cassé une séquence de deux jours de défaites vendredi alors que l’indice de référence gagnait légèrement, tandis que Nifty a terminé avec un biais plat à négatif. Lundi pourrait commencer sur une note positive pour les indices domestiques avec le SGX Nifty gagnant 58 points ou 0,39% sur la Bourse de Singapour pendant les premières heures de négociation. Selon les analystes, la tendance à court terme de Nifty est saccadée avec un faible biais. «L’action actuelle du marché indique les chances d’un rebond à la hausse dans les prochaines sessions. La confirmation d’un creux plus élevé à 14591 (le plus bas de vendredi) devrait tirer le marché à la hausse. Les prochains niveaux supérieurs à surveiller autour de 14900-15000 dans la semaine prochaine. Le support immédiat est placé à 14590 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Les stocks en bref aujourd’hui

Bharti Airtel, Banque fédérale: Sociétés cotées en bourse telles que Bharti Airtel, Colgate-Palmolive (Inde), Federal Bank, Gland Pharma, Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals (GNFC), Indo Count Industries, Manglore Refinery Petrochemicals (MRPL), Orient Cement, Shakti Pumps, Sun Pharma Advance et Wabco India annoncent leurs résultats trimestriels de janvier à mars le 17 mai.

Granules Inde: La société a affecté un capex d’environ Rs 1000 crore qu’elle vise à investir au cours des trois prochains exercices pour l’expansion des opérations, selon un haut responsable de la société.

Banque Nationale de l’Inde: SBI vendra trois mauvais comptes à des sociétés de reconstruction d’actifs ou à d’autres institutions financières le mois prochain pour récupérer des cotisations de plus de Rs 235 crore, selon un avis de vente.

Larsen et Toubro: Larsen et Toubro (L&T) ont annoncé vendredi une augmentation de 3% en glissement annuel du bénéfice net à Rs 3 293 crore au cours du trimestre janvier-mars de FY21. Le chiffre d’affaires consolidé de la société a augmenté de 9 pour cent en glissement annuel à Rs 48 088 crore.

Vedanta: Sterlite Copper, propriété de Vedanta, a temporairement suspendu la production de son usine d’oxygène à Tuticorin en raison d’un problème technique dans la glacière. La société a récemment rouvert l’usine pour produire de l’oxygène médical et le premier ensemble de camions-citernes a été expédié aux bénéficiaires jeudi.

Moteurs Tata: Vendredi, le service des investisseurs de Moody’s a changé les perspectives de Tata Motors à stables, passant de négatives. Dans le même temps, il a confirmé les notations B1 de la famille d’entreprise (CFR) et B1 senior non garanties de TML.

Cipla: Le principal médicament Cipla a enregistré une augmentation de 73% de son bénéfice net consolidé à Rs 412 crore pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2021 grâce à de solides ventes sur les marchés. La société basée à Mumbai avait déclaré un bénéfice net de Rs 238 crore en janvier-mars 2019-20.

Jindal inoxydable: JSL a annoncé vendredi un bénéfice net consolidé de Rs 292,61 crore pour le quatrième trimestre terminé en mars 2021. La société avait enregistré une perte nette de Rs 66,20 crore l’année dernière, a déclaré JSL dans un dossier sur l’ESB.

