Bharti Airtel, Coal India, Jubilant FoodWorks, Reliance Power, PNB Housing, les actions du groupe Adani en bref

Les acteurs du marché observeront la mousson, l’ouverture de l’économie de manière progressive et le rythme de la vaccination pour la direction des marchés intérieurs. Image : .

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 15,50 points ou 0,10% à 15 820 sur la bourse de Singapour au début des échanges. Les tendances SGX Nifty ont signalé un début faible pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Après que le Nifty ait enregistré une clôture record, les analystes s’attendent à ce que Nifty reste dans une configuration positive et peut voir une évolution vers des sommets de 16 000 zones. Les acteurs du marché observeront la mousson, l’ouverture de l’économie de manière graduelle et le rythme de la vaccination pour une orientation plus poussée pour les marchés intérieurs. La prochaine réunion de la Fed américaine sera également au centre de l’attention.

Les actions à l’honneur

Jubilant FoodWorks, Power Finance Corporation : Sociétés cotées à l’ESB telles que LIC Housing Finance, Easy Trip Planners, Entertainment Network (Inde), Jubilant FoodWorks, Power Finance Corporation, Flexituff Ventures International, India Home Loan, JMD Ventures, BLS International Services, Centum Electronics, Lemon Tree Hotels, Manaksia , Salzer Electronics, Spencers Retail et Whirlpool of India annonceront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 15 juin.

Actions du groupe Adani : En réponse aux rapports, Adani Group a déclaré dans un dossier d’échange: “Nous regrettons de mentionner que ces rapports sont manifestement erronés et sont faits pour tromper délibérément la communauté des investisseurs.” Lundi matin, les actions du groupe Adani ont chuté après que des informations ont fait surface selon lesquelles National Securities Depository Limited (NSDL) a gelé trois comptes d’investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) qui détenaient une participation importante dans les sociétés du groupe Adani.

PNB Financement Logement : La Reserve Bank of India (RBI) ainsi que la SEBI examineront diverses questions réglementaires liées à l’investissement proposé de 4 000 crores de roupies par la société de capital-investissement américaine Carlyle et d’autres dans PNB Housing Finance, ont indiqué lundi des sources citées par PTI. Le mois dernier, le conseil d’administration de PNB Housing Finance a approuvé une proposition visant à augmenter jusqu’à Rs 4 000 crore en émettant des actions privilégiées et des bons de souscription convertibles aux entreprises du groupe Carlyle et à d’autres entités.

Puissance de confiance : Le conseil d’administration de Reliance Power a demandé l’approbation des actionnaires pour une émission préférentielle de 59,5 crores d’actions et de 73 crores de bons de souscription d’une valeur de Rs 1 325 crores à sa société de promotion Reliance Infrastructure, par scrutin postal.

Bharti Airtel : Alors même que certains opérateurs de télécommunications et acteurs technologiques se disputent le spectre des communications par satellite – qu’il soit mis aux enchères ou attribué administrativement – OneWeb, dirigé par Bharti Enterprises, a demandé une licence mondiale de système de communication personnelle mobile (GMPCS) pour fournir des services haut débit par satellite.

Charbon de l’Inde : Le bénéfice net de Coal India est tombé au-dessus de 32% à Rs 7 640 crore sur un revenu total de Rs 93 818 crore en FY21. Le mineur de charbon PSU avait enregistré un bénéfice net de 11 280 crores de roupies sur un revenu total de 1 02 525 crores de roupies au cours de l’exercice 20.

Société de financement des transports Shriram : Shriram Transport Finance Company a levé 1 998,98 crore de roupies grâce au placement d’institutions qualifiées (QIP) d’actions. L’entreprise, qui avait lancé son QIP le 7 juin 2021, a reçu un sursouscription de 6,3 fois.

