Bharti Airtel conclut un accord d’échange de spectre avec Reliance Jio

in

Il s’agissait du premier accord d’échange de fréquences entre les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays.

Bharti Airtel a reçu 1 004,8 crore de roupies (hors taxes) de Reliance Jio pour avoir vendu 7,50 MHz de spectre dans une bande de 800 MHz couvrant trois cercles à ce dernier. En outre, Jio assumera les responsabilités futures de Rs 469,3 crore relatives au spectre. Avec ce paiement, l’accord d’échange de spectre entre les deux entreprises a été conclu.

Le spectre 800 MHz vendu par Bharti lui était parvenu lors de l’acquisition de l’activité sans fil de Tata Teleservices. Bharti avait vendu 3,75 MHz en Andhra Pradesh, 1,25 MHz à Delhi et 2,50 MHz à Mumbai. Il s’agissait du premier accord d’échange de fréquences entre les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays.

L’accord est logique pour les deux parties car le spectre 800 MHz vendu par Bharti était inutilisé et était en petite quantité car son réseau 4G dans les cercles est construit principalement sur le spectre 900 MHz. Pour Jio, acheter le spectre était logique car son réseau 4G est principalement construit sur un spectre de 800 MHz et il a obtenu un spectre contigu dans cette bande dans les cercles concernés, renforçant ainsi son portefeuille.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.