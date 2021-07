Bharti Airtel fait le premier pas dans la hausse des tarifs et annonce une hausse des prix des forfaits postpayés

Bharti Airtel ainsi que d’autres opérateurs de télécommunications comme Reliance Jio et Vodafone Idea avaient augmenté leurs tarifs pour la dernière fois en décembre 2019. Cette fois, les tarifs ont été augmentés pour les utilisateurs prépayés.

Bharti Airtel, le deuxième opérateur télécom du pays, a fait jeudi le premier pas vers la hausse des tarifs en annonçant une hausse des prix pour ses abonnés postpayés. La hausse est substantielle – à 50% – dans le segment des entreprises, qui représente environ 60% des utilisateurs postpayés de l’entreprise.

Bien que les utilisateurs postpayés ne représentent que 5% de la base totale d’abonnés de l’entreprise, en termes de revenus, ils contribuent à environ 20% et sont de grands utilisateurs d’Arpu. Le revenu moyen par utilisateur (Arpu) de l’entreprise augmentera donc à la suite de cette décision. À la fin du trimestre de mars, l’Arpu de Bharti était de Rs 145, le plus élevé de l’industrie.

Nouvelles connexes

HUL, Bharti Airtel, Bajaj Auto, Bajaj Finserv, IOC, GAIL, ONGC, IGL, Jubilant Foodworks en bref HCL Tech, Clean Science, GR Infra, Just Dial, Airtel, Vodafone Idea, Asian Paints, RInfra en bref RIL, Info Edge, Bharti Airtel, Vodafone Idea, Mindtree, Tatva Chintan IPO, focus sur les actions bancaires

Cette décision est considérée comme intelligente et prudente en ce qui concerne l’augmentation des tarifs dans un environnement où, avec Jio ne prenant pas l’initiative d’augmenter les tarifs prépayés, les autres opérateurs sont limités car leurs tarifs sont déjà supérieurs à ceux de Jio. Le postpayé est un segment avec pratiquement aucune perte de clientèle, en particulier dans le segment des entreprises, et donc augmenter les tarifs est une option sûre tout en améliorant la réalisation.

Le marché global des services postpayés vaut environ Rs 22 000 crore en termes de revenus et représente 15% des revenus du secteur et 5% des abonnés actifs du secteur, selon les estimations de l’industrie.

Environ 50 à 60 % de ces abonnés sont des clients d’entreprise, et 34 % des abonnés postpayés sont situés dans les trois métros et 36 % dans les cercles A centrés urbains.

Bharti Airtel ainsi que d’autres opérateurs de télécommunications comme Reliance Jio et Vodafone Idea avaient augmenté leurs tarifs pour la dernière fois en décembre 2019. Cette fois, les tarifs ont été augmentés pour les utilisateurs prépayés.

Pour les clients d’entreprise qui sont des connexions en masse prises par les entreprises, Bharti a abandonné le plan mensuel d’entrée de gamme Rs 199 ainsi que le plan Rs 249 et désormais, ces plans commenceront à partir de Rs 299.

Pour les clients de détail – qui forment environ 40% de la base d’utilisateurs postpayés de Bharti – le plan de départ reste à Rs 399 par mois, mais le plan familial Rs 749 qui fournissait deux connexions SIM a été abandonné. Cela fait automatiquement de l’autre plan familial – 999 Rs par mois – le plan de départ. Ici, quatre connexions SIM étaient fournies auparavant, ce qui est maintenant réduit à trois. Cependant, les données sont passées de 180 Go par mois à 210 Go par mois. Le taux de carte SIM complémentaire a également été augmenté de Rs 249 à Rs 299, mais les données mensuelles sont passées de 10 Go à 30 Go.

La société a déclaré que les abonnés qui ont utilisé le plan familial Rs 749 fournissant deux connexions SIM peuvent toujours opter pour le plan Rs 399 et obtenir une connexion supplémentaire pour Rs 299. Une combinaison similaire est possible sur tous les autres plans. Par exemple, pour le plan familial Rs 999, une connexion SIM supplémentaire peut être prise pour Rs 299 pour une famille de quatre personnes.

La rigidité et l’absence de désabonnement dans le segment postpayé peuvent être évaluées par le fait que, dans le passé, Jio avait un forfait postpayé de Rs 199 avec une remise de 60% par rapport au forfait postpayé d’entrée de gamme de Bharti pendant plus de deux ans, mais le client postpayé de Bharti les données n’ont pas connu de baisse. Au lieu de cela, sa base de clients postpayés a légèrement augmenté au cours des deux dernières années.

De même, Vodafone Idea a vu sa clientèle globale chuter d’environ 34 % au cours des deux dernières années, mais sa clientèle postpayée n’a baissé que de 10 % au cours de cette période. En fait, dans le segment postpayé, Vodafone détient une part de marché plus importante que celle de Bharti.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.