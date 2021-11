Bharti Airtel, HPCL, Sun Pharma, ONGC, Bandhan Bank, HDFC, Tata Motors en bref

Les analystes disent que Nifty a intelligemment rebondi, emportant même les marchés plus larges à la hausse.

Les contrats à terme Nifty s’échangeaient de 19 points de plus à 18 016 sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Lors de la dernière session, BSE Sensex a progressé de 831 points ou 1,40% à 60 138,46, tandis que l’indice Nifty 50 de NSE a bondi de 258 points ou 1,46 % à 17 930. Les analystes disent que Nifty a intelligemment rebondi, emportant même les marchés plus larges à la hausse. « 18033-18098 est la prochaine bande de résistance tandis que 17799 est le support », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities. De plus, les perceptions de la taxe sur les produits et services (TPS) pour octobre se sont élevées à 1,30 crore de lakh Rs, contre 1,17 crore de lakh Rs en septembre, ce qui indique un renforcement de la reprise économique au cours de la seconde moitié de l’exercice 2021-2022. Il s’agissait du deuxième chiffre mensuel le plus élevé depuis l’introduction de la TPS.

Focus sur les actions

Bharti Airtel, HPCL, Sun Pharma : Sociétés cotées à l’ESB telles que Bharti Airtel, HPCL, Sun Pharmaceutical Industries, Bank of India, Godrej Properties, Union Bank of India, Dabur India, Easy Trip Planners, Jindal Steel & Power, Jyothy Labs, Laxmi Organic Industries, Minda Corporation, MTAR Technologies, PNB Housing Finance, Prince Pipes and Fittings, Radico Khaitan, Stove Kraft, Trent et Unichem Laboratories publieront leurs résultats du trimestre de septembre le 2 novembre.

Nouvelles connexes

ONGC : Le ministère du pétrole et du gaz naturel de l’Union a demandé au producteur public de pétrole et de gaz Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) d’envisager de céder 60% de sa participation dans les plus grands actifs pétroliers et gaziers du pays dans l’offshore de Mumbai.

Charbon de l’Inde : Les expéditions de Coal India (CIL) ont atteint 364,4 millions de tonnes au cours des sept premiers mois de l’exercice en cours, le plus élevé jamais enregistré, affichant une croissance de 19% par rapport à la période correspondante du dernier exercice. Au cours de la même période de l’exercice précédent, CIL a expédié 305,8 MT.

Banque Bandhan : La Reserve Bank of India (RBI) a autorisé le prêteur du secteur privé Bandhan Bank comme banque mandataire pour entreprendre des activités gouvernementales. La nomination permettrait au prêteur basé à Kolkata d’entreprendre des affaires gouvernementales au nom de la RBI. Avec cela, Bandhan Bank rejoint les rangs de quelques autres banques du secteur privé prévues pour être constituées en tant que banques d’agence de la RBI, a déclaré le prêteur dans un communiqué lundi.

HDFC : La Housing Development Finance Corporation a annoncé lundi une augmentation de 32% en glissement annuel de son bénéfice net pour le trimestre de septembre à 3 780 crores de roupies, alors que le prêteur a constaté une accélération de la croissance des prêts et des revenus nets d’intérêts (NII).

Banque Kotak Mahindra : La branche Kotak Mahindra Bank a annoncé lundi un investissement de 1 000 crores de roupies dans l’activité de centre de données de Sify Technologies. L’investissement dans Sify Infinit Spaces aidera l’entreprise à investir jusqu’à 4 000 crores de roupies dans la construction de centres de données à Mumbai, Noida, Chennai, Bangalore et Hyderabad et également à investir dans des actifs d’énergie renouvelable pour les actifs de l’entreprise, selon un communiqué.

Moteurs Tata : La société a enregistré une perte de Rs 4 415,5 crore au T2FY22 contre une perte de Rs 307,3 crore au T2FY21, les revenus ont bondi à Rs 61 378,8 crore contre Rs 53 530 crore en glissement annuel.

