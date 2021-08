Bharti Airtel, IDBI Bank, Infosys, Bank of India, les actions du groupe Tata se concentrent sur le jour d’expiration des F&O

in

Les analystes s’attendent à une volatilité des marchés boursiers aujourd’hui en raison de l’expiration mensuelle des contrats d’août.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 22,50 points ou 0,14% à 16 604 sur la bourse de Singapour, indiquant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 le jour d’expiration F&O. Les analystes s’attendent à une volatilité des marchés boursiers aujourd’hui en raison de l’expiration mensuelle des contrats d’août. Les graphiques techniques suggèrent qu’après le fort rallye de repli, l’indice a formé un double sommet de formation de renversement près du niveau de résistance de 16700, ce qui est globalement négatif pour le marché. “Cependant, la texture plus large du marché est toujours haussière, mais pour les day traders, le niveau de 16700 constituerait un obstacle majeur. Au-dessus du même niveau, la tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 16750-16790. D’un autre côté, une forte possibilité de correction intrajournalière rapide jusqu’aux niveaux 16580-16550 n’est pas exclue si le Nifty réussit à se négocier en dessous de 16620 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Stock à surveiller

Bharti Airtel : Bharti Airtel a annoncé mercredi que son conseil d’administration se réunirait le 29 août pour examiner diverses options de collecte de fonds. La société a déclaré dans un dossier réglementaire que les différentes options à considérer par le conseil d’administration seraient des instruments de capitaux propres ou liés à des capitaux propres ou de dette ou toute combinaison de ceux-ci. Cependant, la société n’a pas divulgué le montant de la collecte de fonds envisagée.

Nouvelles connexes

Chemplast Sanmar, Canara Bank, Wipro, Vedanta, Mindspace REIT, focus sur les actions bancaires Le cours de l’action Infosys atteint un nouveau record, la capitalisation boursière atteint 100 milliards de dollars ; peut se rallier 8% de plus RIL, Chemplast Sanmar, Aptus Value, Maruti, Dhanlaxmi Bank, HDFC Bank, Vodafone Idea actions en bref

Banque IDBI : Le gouvernement a nommé KPMG India comme conseiller en transaction pour le désinvestissement stratégique de sa participation de 45,48 % dans IDBI Bank. Il solliciterait une manifestation d’intérêt (EoI) auprès d’acheteurs potentiels en octobre, conformément au plan de finalisation de la transaction au cours de l’exercice en cours, ont indiqué des sources officielles.

Actions du groupe Tata : Tata Sons, la société holding du groupe Tata, a signalé une baisse de 61,8% de ses revenus d’exploitation à 9 460,24 crores de roupies au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’année précédente, selon le rapport annuel de la société. Les revenus d’exploitation il y a un an (FY20) à Rs 24 770,46 crore étaient beaucoup plus élevés, principalement en raison du dividende spécial reçu de Tata Consultancy Services.

Infosys : Le major des services informatiques Infosys a annoncé mercredi qu’il mettrait en place un nouveau centre de développement numérique dans son plus grand bureau canadien à Mississauga, une initiative qui contribuera à créer 500 emplois de haute qualité dans la région de Toronto au cours des trois prochaines années.

Banque de l’Inde : La Banque d’État de l’Inde a approuvé mercredi le lancement de QIP, visant à lever des fonds propres de 3 000 crores de roupies pour financer la croissance de l’entreprise et se conformer à la réglementation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.