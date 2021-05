Bharti Airtel, Infosys, Tata Motors, Indian Oil, Yes Bank, Brigade Enterprises, Coal India stocks en bref

Nifty a franchi la résistance antérieure de 15044 avec une hausse et a clôturé avec des gains importants, a déclaré un analyste.

Les marchés boursiers nationaux, après avoir progressé pendant les trois séances de négociation consécutives, cherchent maintenant à arrêter le rallye mercredi. SGX Nifty était en baisse de 84,25 points ou 0,56 pour cent mercredi matin, faisant allusion à un début de baisse de l’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Le BSE Sensex de 30 actions a terminé la séance de négociation de mardi en hausse de 612 points pour s’asseoir à 50.193, tandis que l’indice Nifty 50 a sauté pour terminer la journée à 15 108. Nifty a franchi la résistance antérieure de 15044 avec un écart à la hausse et a clôturé avec des gains importants, a déclaré un analyste. «La prochaine résistance pour le Nifty est à 15186-15240 tandis que le support à court terme pourrait venir à 14938-14988», a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche au détail chez HDFC Securities.

Les stocks en bref aujourd’hui

Bharti Airtel: Au milieu de la deuxième vague de Covid, Bharti Airtel, ressent un certain assouplissement de la demande avec le retour des migrants chez eux, conduisant à la consolidation des cartes SIM ainsi qu’à une réduction de l’acquisition de nouveaux clients car la plupart des magasins physiques sont fermés.

Moteurs Tata: Tata Motors a annoncé mardi un rétrécissement de la perte nette consolidée à Rs 7585 crore pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2021, aidé par une amélioration des ventes. La société avait enregistré une perte nette consolidée de 9864 crores de Rs au cours de la période de janvier à mars 2019-2020, a déclaré Tata Motors dans un dossier sur l’ESB.

IOCL, Shriram Asset Management: Des sociétés telles que Indian Oil Corporation, Indiabulls Housing Finance, Endurance Technologies, JK Tire & Industries, MAS Financial Services, SML Isuzu, Shriram Asset Management, Tanla Platforms, TCI Express et Zuari Agro Chemicals, entre autres, publieront leurs résultats trimestriels le 19 mai.

Oui Banque: La Commission indienne de la concurrence (CCI), organisme de réglementation du commerce équitable, a approuvé mardi l’acquisition de Yes Asset Management (India) Ltd et Yes Trustee Limited par GPL Finance and Investments Ltd. par GPL.

Entreprises de la brigade: Brigade Enterprises Ltd., a rapporté un chiffre d’affaires annuel record de 4,60 Mn Sqft avec une valeur totale de Rs 2 767 crore contre Rs 2 377 crore au cours de la période comparable précédente pour l’exercice clos en mars 2021. préventes de 1,66 Mn Sqft évalué à Rs 1018 crore au cours du T4 FY21.

Infosys: Infosys et Majesco ont annoncé mardi une collaboration stratégique pour travailler ensemble pour aider les clients communs à accélérer leur parcours de transformation numérique. Cela aidera à débloquer de nouvelles opportunités, à répondre à la demande d’expériences client personnalisées, à l’efficacité opérationnelle et à l’adoption du numérique tout au long de la chaîne de valeur de l’assurance.

Charbon Inde: CIL installera 25 usines d’oxygène médical dans 22 hôpitaux, dont 20 produiront ensemble 12 700 litres d’oxygène par minute. Quatre autres usines produiront ensemble 750 mètres cubes par heure et une sera une usine de remplissage.

Banque Canara: La Canara Bank a annoncé mardi un bénéfice net de Rs 1010 crore pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021, contre une perte de Rs 6567 crore au cours du trimestre correspondant de l’année dernière. Le prêteur est de retour dans le noir en raison d’une croissance de 10% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son revenu net d’intérêts (NII) à Rs 5 589 crore.

Banque fédérale: La Federal Bank a déclaré mardi que son conseil d’administration avait approuvé un investissement de Rs 148 crore dans Fedbank Financial Services (FFSL), une filiale, par le biais d’une émission de droits.

