Bharti Airtel investira 5 000 Rs cr dans un nouveau centre de données, pour tripler sa capacité ; prévoit une opportunité de 4 milliards de dollars

Le géant des télécommunications Bharti Airtel investira 5 000 crores de roupies au cours des 3 à 4 prochaines années dans sa nouvelle activité de centre de données, pour tripler sa capacité. Airtel augmentera la capacité de son centre de données via Nxtra by Airtel, une nouvelle unité commerciale se concentrant uniquement sur l’activité des centres de données. Le géant des télécommunications pense que l’activité des centres de données pourrait devenir un marché de 4 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Nxtra exploite actuellement 10 grands centres de données et 120 centres de données situés à travers l’Inde.