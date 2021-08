Bharti Airtel, Jindal Steel and Power, BPCL, Axis Bank, Maruti Suzuki, ONGC, NTPC en bref

Sur le plan technique, 16 700 et 17 100 sont un support et une résistance immédiats dans Nifty 50

Les contrats à terme Nifty ont encore glissé dans le commerce, maintenant en baisse de 40 points ou 0,23% à 16 925 à la Bourse de Singapour, laissant présager un début négatif pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Les investisseurs surveilleront de près les chiffres du PIB pour le premier trimestre (avril-juin) de l’exercice 21, qui seront publiés par le ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre du programme (MoSPI). Les participants au marché surveilleront également les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux pour une orientation plus poussée. “Sur le plan technique, 16 700 et 17 100 sont un support et une résistance immédiats dans Nifty 50. Dans l’ensemble, nous pensons que les marchés sont dans une tendance haussière structurelle et toute baisse significative est une très bonne opportunité d’accumuler des actions de qualité”, Mohit Nigam, Head – PMS, Hem Securities.

Des actions à surveiller

Bharti Airtel : Un jour après que le conseil d’administration de Bharti Airtel a approuvé l’augmentation jusqu’à Rs 21 000 crore par le biais d’une émission de droits, le président Sunil Bharti Mittal a déclaré lundi que les fonds contribueraient à améliorer l’effet de levier de l’entreprise et fourniraient simultanément le carburant nécessaire pour accélérer les investissements dans l’ensemble du portefeuille afin de générer une croissance compétitive et rentable. .

Acier et puissance Jindal : Le conseil d’administration de Jindal Steel & Power (JSPL) dirigé par l’industriel Naveen Jindal a approuvé lundi une proposition visant à lever des fonds pouvant atteindre 1 milliard de dollars (environ 7 347 crores de roupies). La société le ferait en émettant des obligations en une ou plusieurs tranches à des investisseurs nationaux ou mondiaux, a-t-elle déclaré dans un dossier réglementaire.

BPCL : La diligence raisonnable des acheteurs potentiels n’étant pas encore terminée, les offres financières pour la totalité de la participation du gouvernement dans le détaillant-raffineur de carburant BPCL devraient arriver après septembre.

La Banque Axis: Moody’s a attribué la note B1 (hyb) à la banque, les titres de capital additionnels de catégorie 1 (AT1) de GIFT City Branch proposés, libellés en USD, sans date, non cumulatifs et subordonnés, émis dans le cadre de son programme Global Medium Term Note (GMTN).

Maruti Suzuki : Maruti Suzuki devrait augmenter les prix de tous les modèles en septembre, ce qui en fera la troisième hausse de ce type au cours des exercices 21-22. Le constructeur automobile basé à Delhi avait augmenté ses prix en avril et juillet.

ONGC : ONGC envisage de produire de l’électricité à partir du vent sur sa vaste superficie offshore alors qu’elle cherche à augmenter son portefeuille d’énergies renouvelables, a déclaré son président Subhash Kumar. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) possède des gisements de pétrole et de gaz à la fois dans la mer d’Oman et dans la baie du Bengale.

NTPC : Le géant de l’électricité d’État NTPC a déclaré lundi qu’il s’était préparé à répondre à la demande croissante d’électricité et a enregistré une croissance de la production d’électricité de 23% par rapport à l’année précédente.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.