Bharti Airtel, le meilleur gagnant Sensex; les maisons de courtage maintiennent l’appel « Acheter », vérifiez le prix cible

Le cours de l’action harti Airtel a bondi de 16,8% jusqu’à présent cette année, surperformant l’indice de référence NSE Nifty 50 par une faible marge. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Bharti Airtel a grimpé de 6,9% jeudi, atteignant un sommet intra-journalier de Rs 614 par action pour être le meilleur gagnant de Sensex. La major des télécommunications a récemment publié ses résultats du trimestre d’avril à juin, où la société a enregistré un bénéfice net de Rs 284 crore contre une perte nette au cours de la même période il y a un an. Le chiffre d’affaires d’Airtel a augmenté de 15,3% par rapport à l’année précédente pour atteindre 26 854 crores de roupies au cours du premier trimestre clos le 30 juin. Le cours de l’action Bharti Airtel a bondi de 16,8% jusqu’à présent cette année, surpassant l’indice de référence NSE Nifty 50 par une faible marge.

Au cours du premier trimestre, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de Bharti Airtel a augmenté et s’est établi à 146 Rs par action, nettement supérieur aux 138 Rs par utilisateur de Reliance Jio. La société a déclaré que l’augmentation de l’ARPU d’une année sur l’autre est le résultat de l’accent mis sur l’acquisition de clients de qualité ainsi que sur la mise à niveau séculaire des clients vers les données.

Nouvelles connexes

Bharti Airtel, TCS, SBI, HPCL, Devyani, Windlas, Exxaro, Krsnaa Diagnostics IPO, actions Dabur en bref Bharti Airtel, RIL, Dabur, Nykaa, Adani Wilmar, Vodafone Idea, PNB, HDFC, IDBI Bank en bref Échange d’idées | Énergie disproportionnée sur les entreprises technologiques par rapport au discours du gouvernement. La conversation doit avoir lieu mais pas encadrée comme un débat quotidien : Ajit Mohan, MD, Facebook India

CLSA – Acheter

Objectif de cours – Rs 730 par action

CLSA a déclaré que la traction des données mobiles de Bharti Airtel est restée forte malgré la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, tandis que les abonnés à haut débit à domicile ont enregistré les ajouts les plus élevés jamais enregistrés. À l’avenir, la société de courtage estime que la dernière hausse des tarifs prépayés d’entrée aura probablement un impact sur 55 millions des 321 millions d’abonnés et augmentera les revenus mobiles indiens / Ebitda de 4 à 7 %, en plus de 1 à 2 % des récents changements de forfait postpayé. « Nous attendons les hausses tarifaires de Bharti dans les forfaits de données prépayées ; nos estimations prennent en compte des hausses tarifaires de 10 % en 2HFY22. Menés par la pénétration 4G de Bharti à 57% de ses propres abonnés mobiles en Inde, la croissance de l’Arpu et la croissance de l’Afrique, nous prévoyons un Cagr de 17% de l’Ebitda consolidé d’ici FY23 », ont-ils ajouté. CLSA évalue les opérations mobiles de Bharti Airtel à un multiple de 10x EV/Ebitda et attribue un multiple de 9x aux opérations hors tour.

Motilal Oswal – Acheter

Objectif de cours – Rs 720 par action

Bharti Airtel avait des investissements élevés dans les investissements de réseau en Inde et a payé des cotisations pour un passif de spectre différé pour le spectre acquis lors de la récente vente aux enchères, entraînant un FCF négatif et un effet de levier plus élevé, ont souligné les analystes de Motilal Oswal. “La qualité d’exécution supérieure de Bharti Airtel se reflète dans sa solide performance au cours des quatre derniers trimestres (croissance de l’EBITDA consolidé de 30% en glissement annuel malgré l’absence de hausse des tarifs) ainsi que dans des gains constants d’abonnés et de parts de marché des revenus”, a déclaré la société de courtage. Les analystes ont déclaré qu’ils voyaient un potentiel de réévaluation à la hausse dans les activités indienne et africaine en raison d’une croissance régulière des bénéfices. “Nous valorisons BHARTI sur FY23E, en attribuant un EV/EBITDA de 11x à l’activité mobile en Inde et de 05x à l’activité africaine, pour arriver à un TP basé sur SOTP de 720 roupies”, a déclaré Motilal Oswal tout en ajoutant qu’ils n’avaient pris en compte aucun avantage de hausses tarifaires ou gains importants de parts de marché.

ICICI Direct – Acheter

Objectif de cours – Rs 720 par action

ICICI Direct estime que la forte traction des marges et les ajouts nets 4G décents sont un élément positif clé pour Bharti Airtel. « La dynamique commerciale non sans fil ainsi que les performances de l’Afrique continuent d’être robustes. Nous voyons la structure industrielle favorable de trois acteurs (deux étant forts), un bon coup de pouce pour une éventuelle hausse des tarifs ainsi qu’un jeu numérique supérieur à moyen et long terme », ont-ils ajouté. ICICI Direct a augmenté le prix cible de Rs 690 par action plus tôt.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.