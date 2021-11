Bharti Airtel, Policybazaar, Sigachi Industries, Escorts, Ruchi Soya parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Les chartistes pensent que Nifty pourrait être sur le point d’agir à l’échelle de la plage au cours des prochaines sessions. (Photo : REUTERS)

SGX Nifty était confortablement assis dans le vert mardi matin, laissant entrevoir un début de transaction positif. SGX Nifty était en hausse de 50 points ou 0,28% à 18 187 points. Sur les graphiques, Nifty a formé une petite bougie négative avec une ombre supérieure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Cela indique la présence d’une résistance aérienne cruciale aux niveaux 18150-18200, conformément au concept de changement de polarité. Cela signale également une action liée à la fourchette sur le marché à la résistance cruciale des frais généraux », a-t-il ajouté tout en suggérant que Nifty pourrait être impliqué dans une activité liée à la fourchette au cours des prochaines séances de négociation.

PB Fintech : Les actions de la société mère de Policybazaar ont fait des débuts remarquables en bourse lundi, augmentant de 22,7% à la fin de la journée pour clôturer à 1 202 Rs par action. Les investisseurs garderont un œil attentif sur les actions de la société nouvellement cotée pour garder un œil sur ses performances.

Sigachi Industries : Un autre débutant, Sigachi Industries, sera étroitement surveillé par les investisseurs après la cotation historique de l’action en bourse. Les actions de Sigachi Industries ont grimpé en flèche de 252%, marquant les gains d’inscription en un jour les plus élevés jamais enregistrés en une décennie sur les marchés boursiers indiens.

Bharti Airtel: La major des télécommunications a déclaré avoir formé un comité du conseil d’administration (« Comité ESG ») pour se concentrer davantage sur son programme environnemental, de durabilité et de gouvernance (ESG). Le comité ESG fournira une orientation stratégique et une surveillance des progrès de l’entreprise sur les objectifs, les initiatives et les meilleures pratiques ESG. Cela comprendra également des initiatives pour répondre aux défis posés par le changement climatique par des pratiques commerciales durables.

Ingénierie IL&FS : La société a signalé une réduction de la perte nette consolidée à Rs 6,55 crore pour le trimestre clos en septembre 2021. La branche ingénierie du groupe IL&FS en difficulté avait signalé une perte nette consolidée totale après éléments exceptionnels et impôts à Rs 73,16 crore pour le trimestre correspondant du exercice précédent.

Escortes : Escorts Agri Machinery (EAM), une division d’Escorts Limited, a déclaré qu’elle augmenterait les prix de ses tracteurs à compter du 21 novembre. La société a déclaré qu’il y avait eu une augmentation constante des prix des produits de base nécessitant une hausse des prix pour compenser l’impact de l’inflation continue .

Soja Ruchi: Ruchi Soya de Baba Ramdev un bond de 29,62% du bénéfice net à Rs 164,27 crore pour le deuxième trimestre de l’exercice en cours, aidé par des ventes robustes. Le revenu net de juillet à septembre 2021 est passé à 6 010,99 crores de Rs, contre 3 990,72 crores de Rs il y a un an.

Coforger : La société anciennement connue sous le nom de NIIT Technologies, a déclaré mardi matin que son conseil d’administration avait approuvé le NYSE en tant que bourse pour inscrire son ADR. La société a déposé des documents d’offre auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

