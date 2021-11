Un piéton utilisant un téléphone portable passe devant un magasin Bharti Airtel Ltd. à Mumbai, en Inde, le dimanche 19 janvier 2020. Des sociétés de télécommunications, dont Bharti et Vodafone Idea Ltd., ont demandé plus de temps à la plus haute juridiction indienne pour payer 13 milliards de dollars en arriérés alors qu’ils envisagent de négocier avec le gouvernement, ont déclaré des personnes au courant du dossier. Photographe : Dhiraj Singh/Bloomberg

Bharti Airtel est bien positionné pour l’amélioration du ROIC et la croissance robuste des revenus mobiles car : (i) les abonnés migrent de la 2G vers la 4G, (ii) ils gagnent des abonnements de grande valeur et (iii) ils continuent de procéder à des hausses tarifaires segmentées. Bharti Airtel a renforcé son bilan avec une émission de droits qui offre une marge supplémentaire pour investir dans des domaines de croissance tels que le haut débit domestique, les entreprises et les centres de données. Ainsi, nous nous attendons à ce que le chiffre d’affaires consolidé et l’Ebitda augmentent à 11 % et 13 % des TCAC, respectivement, au cours des exercices 21-24e.

Croissance robuste dans tous les segments au cours du T2FY22. Principaux faits saillants : (1) Les revenus mobiles en Inde ont augmenté de +6% en glissement trimestriel, entraînés par +5% en glissement trimestriel de l’ARPU à Rs 153,4. L’amélioration de l’ARPU est due à : (i) des hausses tarifaires segmentées en juillet 2021, (ii) une augmentation des abonnés 4G de 4,4 % en glissement trimestriel à 192,5 millions et (iii) une augmentation des abonnés post-payés de 2,1 % en glissement trimestriel à 17,3 millions. (2) Le chiffre d’affaires du segment Services à domicile a augmenté de 9,1% en glissement trimestriel, porté par une croissance des abonnés de 13,9% en glissement trimestriel à 3,8 millions. La société accélère son offre vers les villes non câblées grâce à un modèle LCO (câblo-opérateur local) qui a désormais atteint 436 villes, avec des opérations globales dans 523 villes.

(3) Le chiffre d’affaires d’Airtel Business a augmenté de 5,4% en glissement trimestriel à Rs 40 milliards, tiré par la demande de connectivité, de solutions liées à la connectivité et de plate-forme de communication en tant que service (CPaaS). (4) Airtel Payments Bank est devenue rentable car les utilisateurs de transactions mensuelles ont augmenté de 16% en glissement trimestriel à 31,2 millions et le GMV a augmenté de 25% en glissement annuel pour atteindre 321 milliards de roupies au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22.

Principaux faits saillants de l’appel sur les résultats : (i) L’ARPU devrait continuer à s’améliorer grâce aux mises à niveau des clients vers des forfaits à plus forte valeur ajoutée dans le cadre de sa stratégie de « premiumisation », c’est-à-dire une plus grande adoption du forfait Airtel Black, une augmentation de la base d’abonnements post-payés et la migration de abonnements à la 4G. Mgmt a mentionné que l’ARPU de ses abonnés prépayés de données est 1,5 à 2 fois supérieur à celui de sa base d’abonnés pour téléphones mobiles ; (ii) l’augmentation de l’ARPU de 5 % en glissement trimestriel reflète pleinement l’impact positif des hausses tarifaires prises en juillet 2021 dans divers segments ; (iii) Dans le segment d’activité Airtel, la société considère le CPaaS comme l’un des principaux moteurs de croissance – et voit le marché indien des communications cloud à 1 milliard de dollars et s’attend à une croissance de 20 % par an ; (iv) Les dépenses d’investissement ont été un peu chargées au cours du premier semestre de l’exercice 22, car la société a déployé le réseau sur les bandes 900 MHz et 850 MHz nouvellement acquises, mais cela n’a pas d’incidence sur les perspectives d’investissement pour l’exercice 22.

La direction a réitéré qu’elle ne freinera pas les investissements de croissance et que la récente émission de droits offre une marge de manœuvre supplémentaire pour investir dans de tels domaines.

