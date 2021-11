Bharti Airtel, Reliance Industries, Latent View Analytics, SBI, DLF parmi les actions ciblées aujourd’hui

Les graphiques signalent plus de faiblesse à venir.

Sensex et Nifty sont aux prises avec les ours après avoir chuté de près de 3,8% chacun depuis la mi-novembre. SGX Nifty faisait allusion à une poursuite de la faiblesse aujourd’hui. Les chartistes pensent également qu’il y a plus de faiblesse à venir et déconseillent les paris longs. « La configuration graphique globale selon une période de temps plus petite et plus longue est faible et une plus grande faiblesse pourrait être en magasin à court terme. Après avoir fortement baissé par rapport aux plus hauts, le léger recul par rapport aux plus bas ne peut être exclu à court terme, avant de montrer une nouvelle vague de faiblesse sur le marché », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « D’autres niveaux inférieurs seront surveillés à 17000-16800 au cours des prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Bharti Airtel – Hier, le géant des télécommunications a été le principal gagnant de Sensex, tandis que Dalal Street a été témoin d’un bain de sang, alors que les investisseurs réagissaient à l’augmentation des tarifs. Les actions Airtel pourraient être à nouveau en action aujourd’hui après que les données de TRAI ont montré que la société Airtel a ajouté 2,74 lakh d’utilisateurs mobiles en septembre tandis que Jio et VIL ont perdu des abonnés.

Analyse de la vue latente – Les actions de Latent View Analytics listeront les bourses aujourd’hui. L’introduction en bourse de Rs 600 crore a connu une sursouscription massive plus tôt ce mois-ci. Latent View sera la première introduction en bourse à être cotée après les débuts lamentables de Paytm la semaine dernière.

Industries de confiance – Reliance Jio de Mukesh Ambani a perdu 1,9 crore d’abonnés selon les données de la TRAI. Le plus grand opérateur de télécommunications indien, Reliance Jio, comptait 42,48 crores d’abonnés mobiles en septembre, car il a perdu 1,90 crore d’utilisateurs nets.

Idée Vodafone – La société de télécommunications en difficulté Vodafone Idea a perdu 10,77 lakhs d’abonnés en septembre, alors que sa base d’abonnés a diminué à 26,99 crore. Vodafone Idea perd rapidement des abonnés.

Banque Nationale de l’Inde – Le prêteur de PSU, SBI, a inscrit lundi ses obligations vertes de 650 millions de dollars simultanément à l’India International Exchange (India INX) et à la Bourse de Luxembourg.

DLF – DLF Cyber ​​City Developers Limited, une filiale de la société, a approuvé l’attribution de débentures rachetables non convertibles de premier rang, garanties, cotées et cotées, d’un capital total de 1 000 crores de roupies sur la base d’un placement privé, à certains investisseurs éligibles.

Spandana Sphoorty – Le conseil d’administration de Spandana Sphoorty Financial a approuvé lundi la nomination de Shalabh Saxena en tant que directeur général (MD) et PDG (PDG) pour cinq ans à compter de la date d’adhésion.

