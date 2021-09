Bharti Airtel, Reliance Industries, PNB, Zomato, Wipro, Godrej, Petronet LNG en bref

Les investisseurs garderont un œil attentif sur la tendance du dollar roupie, le brut Brent et le mouvement des investisseurs institutionnels étrangers (FII). Image : .

Les contrats à terme astucieux se négociaient lundi à 84 points, soit un demi-pour cent, à 17 356,50 à la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, Sensex a clôturé en hausse de 54,81 points à 58 305 tandis que Nifty 50 a ajouté 15 points pour terminer à 17 369. Les investisseurs garderont un œil attentif sur la tendance du dollar roupie, le brut Brent et le mouvement des investisseurs institutionnels étrangers (FII). Les analystes affirment que les valorisations dépassent également les zones de confort et pourraient donc conduire à des épisodes de prise de bénéfices et à une augmentation de la volatilité. “Mais le sentiment général sur le marché intérieur reste positif, soutenu par l’amélioration des données économiques et des attentes de bénéfices positives”, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Des actions à surveiller

Bharti Airtel : Le smartphone à bas prix de Reliance Jio, qu’elle développe en partenariat avec Google, pourrait être retardé pour un lancement Diwali, mais arrivera certainement sur les marchés cette année. Cependant, son rival Bharti Airtel continue de résister fermement à toute tentation de se lancer dans une entreprise de combinés financée par des subventions.

Reliance Industries Ltd (RIL) : Jio et Google ont annoncé avoir fait des progrès considérables vers le lancement du très attendu JioPhone Next, le smartphone conçu pour l’Inde et conçu conjointement par les deux sociétés. Les deux sociétés ont commencé à tester JioPhone Next avec un nombre limité d’utilisateurs pour le raffiner davantage et travaillent activement à le rendre plus largement disponible à temps pour la saison des fêtes de Diwali.

PNB : Le conseil d’administration de la Punjab National Bank a approuvé la levée de 6 000 crores de roupies par le biais de l’émission d’obligations supplémentaires de niveau 1 (AT-1) de Bâle III ou d’obligations de niveau II ou d’une combinaison des deux en une ou plusieurs tranches.

Wipro : Le président de Wipro, Rishad Premji, a déclaré dimanche que ses dirigeants reprendraient leurs fonctions à partir de lundi après 18 mois de travail à domicile au milieu de la pandémie de COVID-19. « Après 18 longs mois, nos dirigeants Wipro reviennent au bureau à partir de demain (deux fois par semaine). Tous entièrement vaccinés, tous prêts à partir en toute sécurité et à distance sociale », a déclaré Premji dans un tweet. Il a également partagé une vidéo sur les protocoles de sécurité liés au COVID-19, y compris les contrôles de température et les scans de codes QR, qui ont été mis en place au bureau de Wipro.

Zomato : La plate-forme de livraison de nourriture en ligne Zomato a décidé d’arrêter son service de livraison d’épicerie à partir du 17 septembre, principalement en raison de lacunes dans l’exécution des commandes entraînant une mauvaise expérience client, marquant sa sortie du segment pour la deuxième fois depuis l’année dernière.

Produits de consommation Godrej : Le major de FMCG Godrej Consumer Products Ltd (GCPL) envisage d’enregistrer une croissance à deux chiffres pour l’exercice en cours avec une expansion dans tous les segments, selon un responsable de la société. La société du groupe Godrej a pris de multiples initiatives pour exploiter le potentiel des canaux du nouvel âge tels que le commerce électronique ainsi que les pharmacies et les pharmacies qui sont devenues des points de contact importants pour le client achetant des produits FMCG, après la pandémie.

Petronet GNL : Petronet LNG Ltd, le plus grand importateur de gaz de l’Inde, cherche à récupérer les opportunités perdues de la dernière décennie alors qu’il cherche une nouvelle incursion dans le secteur pétrochimique et envisage de mettre en place une installation d’importation de GNL sur la côte est. Le secrétaire au Pétrole, Tarun Kapoor, qui est également le président de Petronet, a déclaré dans le dernier rapport annuel de la société que la société envisageait de mettre en place un terminal flottant dans le port de Gopalpur à Odisha et “se lance dans une importante campagne de diversification pour élargir son activité commerciale et envisage d’avoir une installation d’importation d’éthane/propane au terminal de Dahej ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.