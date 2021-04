Bharti Airtel restructure son entreprise en se concentrant sur les opportunités numériques; la valeur se déverrouille-t-elle sur les cartes?

Le chef de file des télécommunications, Bharti Airtel, a annoncé mercredi une nouvelle structure d’entreprise avec un œil sur les opportunités numériques à venir. (Image: REUTERS_

Le chef de file des télécommunications, Bharti Airtel, a annoncé mercredi une nouvelle structure d’entreprise avec un œil sur les opportunités numériques à venir. Dans le cadre de la nouvelle structure, les actifs numériques et d’infrastructure de Bharti Airtel seront fusionnés dans l’entité mère, tandis que les activités de télécommunications seront transférées à une filiale à 100%. Bhati Airtel a déclaré qu’il visait à dégager de la valeur pour les actionnaires grâce à cette décision et les investisseurs surveillent comment la nouvelle structure aidera l’entreprise à développer ses actifs numériques et ouvrira la voie à une éventuelle monétisation future.

Opportunité massive dans les affaires numériques

«Les activités numériques se développent très rapidement et les opportunités de marché se multiplient», a déclaré ICICI Securities dans une note. La société de courtage a souligné que la nouvelle structure indique que Bharti Airtel ne monétisera pas encore ses actifs, ce qui, selon elle, est positif. «Bharti disposait d’actifs numériques dans plusieurs entités et, par conséquent, il manquait une impulsion commune et une opportunité de vendre des services. On s’attend à ce qu’une entité numérique distincte se concentre sur les affaires et des efforts concertés visent à aiguiser l’exécution », ont-ils ajouté.

Rejig pour aider avec les prélèvements réglementaires

Les analystes n’ont pas tardé à souligner qu’avec le réaménagement, la structure est similaire à celle de Jio Platforms. Les services de télécommunications indiens, y compris les activités haut débit mobile, seront confiés à Airtel Ltd, qui sera la filiale à 100% de la société mère Bharti Airtel. En utilisant cette structure, Bharti Airtel réduira les opérations qui attirent des frais de licence et d’autres prélèvements réglementaires. «Cela réduira le paiement des redevances statutaires, des droits de licence et des frais d’utilisation du spectre, se rapportant uniquement aux revenus des activités de connectivité», a déclaré Kotak Securities. D’autre part, ICICI Securities a déclaré que cela rendra la société AGR efficace sur le plan fiscal.

Les analystes de Kotak ont ​​déclaré qu’il serait difficile d’estimer la rupture et l’avantage probable de mettre de côté les activités de télécommunications, mais ont ajouté qu’une variation de 10 à 15% des revenus peut augmenter l’EBITDA du sans fil en Inde d’environ 3 à 4% dans le courant actuel. année financière.

Le changement semble positif à première vue, mais les analystes de JM Financial attendent plus de traction. JM Financial a ajouté que ne valorisent actuellement pas les actifs numériques de Bharti, en raison du stade naissant de l’entreprise, néanmoins, Bharti continue de rester son premier choix en raison de son leadership dans le secteur en matière de qualité des abonnés, de sa capacité à gérer les investissements dans le prochain cycle 5G et une exécution solide et continue dans d’autres secteurs d’activité.

Bharti Airtel reste un premier choix

ICICI Securities a un appel «Acheter» sur Bharti Airtel avec un prix cible de Rs 723 par action. Kotak Securities a également un appel «Achat» sur la société avec une juste valeur de Rs 710 chacun. «Nous avons légèrement augmenté les estimations de l’EBITDA, mais réduit les estimations du BPA, alignant notre modèle sur les développements récents», ont déclaré les analystes de Kotak Securities. JM Financial a un prix cible de Rs 700 par action sur le stock.

