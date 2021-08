Bharti Airtel, RIL, Dabur, Nykaa, Adani Wilmar, Vodafone Idea, PNB, HDFC, IDBI Bank en bref

Les acteurs du marché surveilleront les résultats du premier trimestre, les introductions en bourse à venir, les flux de fonds étrangers, le rythme de la vaccination contre le covid, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux. Image : .

Les contrats à terme Nifty s’échangeaient à 55 points,50 points ou 0,35% de baisse à 15 858,50 sur la bourse de Singapour mardi, indiquant un début négatif pour BSE Sensex et Nifty 50. Les acteurs du marché surveilleront les résultats du premier trimestre, les introductions en bourse à venir, les flux de fonds étrangers, le rythme de la vaccination contre le covid , les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux. Suite aux gains réalisés lors de la session précédente, les analystes disent que les taureaux semblent être de retour, après un mouvement de type terne au cours des dernières sessions. “Un mouvement durable au-dessus de l’obstacle initial des niveaux 15880 devrait tirer le Nifty vers la prochaine zone cruciale de 15960-16000 et plus à court terme. Le support immédiat est placé à 15830 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Nykaa : Le détaillant de cosmétiques Nykaa a déposé des documents d’introduction en bourse auprès du régulateur du marché des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse. L’émission comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 525 crore et une offre à la vente (OFS) d’un maximum de 4,31 crore d’actions.

Adani Wilmar : La société FMCG Adani Wilmar, qui fabrique la marque d’huile comestible «Fortune», a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès de l’organisme de réglementation du marché Sebi pour lancer une introduction en bourse de 4 500 crores de roupies.

Bharti Airtel, Dabur : Sociétés cotées à l’ESB telles que Bharti Airtel, Adani Enterprises, Adani Ports and Special Economic Zone, Bajaj Healthcare, Bank of India, Barbeque-Nation Hospitality, CARE Ratings, Dabur India, Dhampur Sugar Mills, Prataap Snacks, ELGI Equipments, Everest Industries, Godrej Properties, IIFL Wealth Management, Inox Leisure, Indian Overseas Bank, Kajaria Ceramics, Kalpataru Power Transmission, Munjal Showa, Neuland Laboratories, NOCIL, Shipping Corporation of India, Simplex Realty, Tata Consumer Products, Transport Corporation of India et TRF annonceront leurs résultats du trimestre d’avril à juin le 3 août.

Vodafone-Idée : Kumar Mangalam Birla, le président de Vodafone Idea (VIL), en difficulté financière, a proposé de céder sa participation dans l’entreprise à tout secteur public, gouvernement ou entité financière nationale qui peut maintenir l’entreprise en activité. Birla a fait l’offre au gouvernement par une lettre le 7 juin dans laquelle il a également énuméré les domaines où le soutien du Centre était nécessaire d’ici la fin juillet.

Reliance Industries Ltd : Reliance Industries Ltd, le conglomérat pétrole-télécoms du milliardaire Mukesh Ambani, a perdu 59 places pour se classer 155e sur la liste 2021 Fortune Global 500 publiée lundi. Reliance a pris un coup dans le classement car les revenus ont chuté en raison de la pandémie de COVID-19. Il s’agit de son classement le plus bas depuis 2017.

PNB : La Punjab National Bank a annoncé un triplement de son bénéfice net autonome à Rs 1 023,46 crore pour le premier trimestre clos le 30 juin, principalement en raison de la baisse des dépenses d’exploitation et d’une bonne reprise. La banque avait affiché un bénéfice net de Rs 308,45 crore au même trimestre l’année dernière.

HDFC: Housing Development Finance Corporation a signalé une baisse de 2% en glissement annuel de son bénéfice net pour le trimestre de juin à Rs 3 000,67 crore, car elle a gagné moins de la vente d’investissements. Le revenu net d’intérêts (NII) pour Q1FY22 s’élevait à Rs 4 147 crore, 22% de plus que Rs 3 392 crore l’année précédente.

Banque IDBI : IDBI Bank a lancé un appel d’offres à des sociétés de financement non bancaires, à des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC), à des banques et à des institutions financières pour vendre les actifs non productifs (NPA) de Sew Infrastructure d’ici le 20 août. La société doit Rs 80,53 crore à IDBI Bank et au le prix de réserve pour les NPA a été fixé à Rs 25 crore par le prêteur.

