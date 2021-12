Bharti Airtel s’associe à Tata Consultancy Services pour des opérations robotiques à distance basées sur la 5G

Les solutions de robotique à distance cibleront les entreprises qui opèrent dans des environnements potentiellement dangereux tels que les mines, les champs de pétrole et de gaz, etc.

L’opérateur de télécommunications Bharti Airtel et le leader informatique Tata Consultancy Services (TCS) se sont associés pour créer une technologie de travail à distance basée sur la 5G à l’aide de la robotique, selon un communiqué commun.

Au cours des essais, TCS a testé avec succès deux cas d’utilisation de ses solutions de fabrication neuronale sur le banc d’essai 5G d’Airtel à Manesar : des opérations de robotique à distance et une inspection de la qualité basée sur la vision, selon le communiqué.

« L’écosystème 5G offrira aux entreprises des possibilités illimitées d’améliorer leur productivité et de mieux servir leurs clients avec des applications numériques. Nous sommes ravis de travailler avec TCS en tant que partenaire technologique stratégique pour commencer à tester les applications 5G réelles du futur. Cela offre également d’énormes apprentissages tout au long de la chaîne de valeur et jette une base solide pour la future feuille de route des applications », a déclaré Randeep Sekhon, directeur de la technologie de Bharti Airtel.

Les solutions de robotique à distance cibleront les entreprises qui opèrent dans des environnements potentiellement dangereux tels que les mines, les champs de pétrole et de gaz, etc.

« Nous continuerons à intégrer de nouvelles capacités différenciées dans la suite de solutions de fabrication neuronale de TCS, en exploitant la puissance de la vision industrielle, de l’intelligence artificielle et de la 5G pour réimaginer et redéfinir le mode de fonctionnement des usines intelligentes. Notre partenariat avec Airtel pour déployer et valider ces cas d’utilisation innovants sur leur réseau 5G sert de preuve du pouvoir transformateur de ces technologies », a déclaré Susheel Vasudevan, responsable mondial de la fabrication et des services publics de TCS.

En juin, Airtel et TCS ont annoncé un partenariat stratégique pour la mise en œuvre de solutions de réseau 5G pour l’Inde.

Tata Group a développé des éléments radio et de base basés sur O-RAN (Open Radio Access Network) et intégré une pile de télécommunications totalement indigène, tandis qu’Airtel pilotera et déploiera cette solution indigène dans le cadre de ses plans de déploiement 5G en Inde.

Open RAN ou architecture de réseau d’accès radio ouvert est une terminologie de l’industrie pour l’interopérabilité et la normalisation des éléments de réseau d’accès radio, y compris les produits et logiciels de divers fournisseurs.

Le déploiement commercial du groupe Tata développé O-RAN devait commencer à partir de janvier 2022, mais l’incertitude persiste en raison du report du plan d’enchères du spectre 5G du gouvernement.

Le gouvernement a prolongé la période d’essai de la 5G jusqu’en mai 2022.

