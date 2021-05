Bharti Airtel, SBI, Coal India, Aurobindo Pharma, Glenmark Pharma, actions BoB en bref

Aujourd’hui, tous les yeux seraient rivés sur les données de croissance du PIB pour le trimestre de janvier à mars de l’exercice 21. Image : .

Les tendances sur SGX Nifty suggèrent un début d’écart pour l’ESB Sensex et Nifty 50 avec une baisse de 56 points ou 0,36 pour cent. Les contrats à terme Nifty se négociaient à 15 436,50 à la bourse de Singapour. Aujourd’hui, tous les yeux seraient rivés sur les données de croissance du PIB pour le trimestre janvier-mars de l’exercice 21. En outre, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain, les prix du pétrole brut brent et les tendances d’investissement des investisseurs institutionnels étrangers seraient également examinés par les investisseurs du marché pour une orientation supplémentaire. Selon les analystes techniques, la tendance à court terme de Nifty continue d’être positive. “Après avoir dépassé la résistance à 15430, on peut s’attendre à une nouvelle hausse au cours des prochaines sessions. Les prochains objectifs haussiers à surveiller autour de 15800 (cible de modèle d’une cassure plus large de la fourchette haute et basse aux niveaux 15000-14200 et cela pourrait être atteint au cours de la prochaine semaine. Le support immédiat est maintenant placé aux niveaux 15350-15300 », a déclaré Nagaraj Shetti, Analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Les actions à l’honneur

Aurobindo Pharma, Honeywell Automation Inde : Sociétés cotées à l’ESB telles que Chemcon Specialty Chemicals, Aurobindo Pharma, Honeywell Automation India, Jamna Auto Industries, JBF Industries, Kolte-Patil Developers, Lloyds Steels Industries, Magma Fincorp, Man Industries, Marksans Pharma, Narayana Hrudayalaya, Prakash Industries, Rupa & Company, Shilpa Medicare, Uttam Galva Steels, Vascon Engineers et Venus Remedies, entre autres, publieront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 31 mai.

Banque Nationale de l’Inde: Le président du SBI, Dinesh Kumar Khara, a déclaré dimanche que, selon l’évaluation préliminaire, la banque devrait être en mesure de constituer un portefeuille de 2 000 crores de roupies grâce au système élargi de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS). Khara a fait ce commentaire lors d’une conférence de presse conjointe du SBI et de l’Association des banques indiennes (IBA) pour lancer des produits de prêt Covid standardisés par les banques du secteur public.

Bharti Airtel : Bharti Airtel a annoncé dimanche avoir amélioré son réseau mobile dans le nord-est en ajoutant un spectre de 10 MHz dans la bande 2300 MHz pour offrir la meilleure expérience à ses clients. Le nouvel ajout permettra d’améliorer la disponibilité du réseau et la vitesse des données, car de plus en plus de personnes accèdent à des services de données à haut débit à partir de leurs appareils intelligents, a déclaré la société dans un communiqué.

Charbon de l’Inde : Coal India devrait rapporter une production de combustible sec d’environ 41,7 millions de tonnes et un prélèvement de près de 55 millions de tonnes ce mois-ci, contre une production de 41,43 millions de tonnes et des ventes de 40 millions de tonnes au cours de la période correspondante de l’année dernière, a déclaré le responsable.

Glenmark Pharmaceuticals : Glenmark Pharma a annoncé une augmentation de 6,15% de son bénéfice net consolidé à Rs 233,87 crore pour le trimestre clos en mars 2021 en raison de ventes plus élevées. La société avait affiché un bénéfice net de Rs 220,30 crore au cours de la période correspondante de l’exercice précédent.

Banque de Baroda: Bank of Baroda a signalé une perte nette de Rs 1 047 crore au cours du trimestre de mars (T4FY21) en raison d’un coup unique de Rs 3 837 crore pris par le prêteur en raison de l’inversion de l’actif d’impôt différé (DTA).

Développeurs Macrotech: La société immobilière a formé deux coentreprises pour construire des projets d’une valeur de vente de Rs 1 500 crore et recherche d’autres partenariats de ce type pour développer ses activités. Macrotech Developer, auparavant connu sous le nom de Lodha Developers, a été coté en bourse le mois dernier après le lancement réussi de son introduction en bourse (IPO) de Rs 2500 crore.

Banque Dhanlaxmi: La banque Dhanlaxmi a indiqué samedi que les créances douteuses avaient considérablement augmenté au quatrième trimestre de l’exercice 21, avec un ratio NPA brut atteignant 9,23 % contre 5,90 % il y a un an.

