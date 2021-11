Bharti Airtel, SBI, Eicher Motors, Bank of India, Union Bank, Dabur India, actions HPCL en bref

Les investisseurs surveilleront de près les bénéfices du trimestre de juillet à septembre, les prix du pétrole, les résultats du MPC de la Fed américaine, les flux de fonds étrangers, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux. Image : .

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 27,50 points ou 0,15% à 17 948,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un départ positif le jour de l’expiration hebdomadaire des F&O. Les investisseurs surveilleront de près les bénéfices du trimestre de juillet à septembre, les prix du pétrole, les résultats du MPC de la Fed américaine, les flux de fonds étrangers, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux. «Nous sommes d’avis qu’avant l’expiration hebdomadaire, l’indice devrait se consolider dans une fourchette de niveaux de 17800 à 18050. Pour Nifty, le support intraday a été placé à 17850-17800, alors que le SMA à 20 jours ou 18050 agirait comme un niveau de résistance clé. D’un autre côté, le licenciement de 17800 pourrait éventuellement déclencher une autre vague de correction jusqu’à 17725 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Bharti Airtel : Bharti Airtel a battu les estimations de Street sur tous les fronts grâce au gain de vente de spectre unique et aux augmentations tarifaires entreprises par la société en août. Le bénéfice net consolidé de la société a bondi de 300 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 1 134 crores de roupies, grâce à un gain unique de 722 crores de roupies en raison de la vente de spectre à Reliance Jio.

Banque d’État de l’Inde, Eicher Motors : Sociétés cotées à l’ESB telles que State Bank of India (SBI), Eicher Motors, Aditya Birla Fashion and Retail, Bata India, DCM Shriram Industries, GPT Infraprojects, Grindwell Norton, Gujarat State Petronet, Gujarat Alkalies & Chemicals, Likhitha Infrastructure, Pfizer, RattanIndia Power, Sharon Bio-Medicine et Uflex publieront leurs résultats du trimestre de septembre.

Banque de l’Inde : La Bank of India (BoI) a annoncé mardi une augmentation de près de 100% d’une année sur l’autre de son bénéfice net au cours du trimestre de septembre à 1 051 crore de roupies en raison de provisions plus faibles et d’autres revenus plus élevés.

Union Bank of India : L’Union Bank of India a annoncé mardi une croissance de 195 % en glissement annuel de son bénéfice net à 1 526 crore de roupies au cours du trimestre de septembre de l’exercice en cours, grâce à une augmentation des revenus autres que d’intérêts et à une baisse des provisions.

Dabur Inde : Le major FMCG local, Dabur India Ltd, a annoncé mardi une augmentation de 4,64 pour cent de son bénéfice net consolidé à Rs 505,31 crore pour le trimestre de septembre, soutenue par une croissance à deux chiffres du volume sur le marché intérieur.

HPCL : Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) a annoncé mardi une baisse de 22% de son bénéfice net du trimestre de septembre, ses raffineries ayant transformé la baisse du pétrole brut en carburant.

