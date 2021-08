Bharti Airtel, TCS, SBI, HPCL, Devyani, Windlas, Exxaro, Krsnaa Diagnostics IPO, actions Dabur en bref

Les analystes disent que la tendance à court terme de Nifty semble avoir fortement augmenté. Image : .

Mercredi, les contrats à terme Nifty se négociaient de 73,50 points ou 0,45% de plus à 16 238,50 à la bourse de Singapour, ce qui indique un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Mardi, Nifty 50 a augmenté de 16 000 pour la première fois de son histoire et Sensex a connu une nouvelle vie sommet de 53 888, grâce à l’achat de produits de grande consommation et d’actions financières. Les analystes disent que la tendance à court terme de Nifty semble avoir fortement augmenté. “La cassure haussière tant attendue d’une fourchette haute basse plus large à 15960 pourrait signaler plus de hausse pour le Nifty à venir. Les prochains niveaux haussiers à surveiller autour de 16300-16500 au cours des 6-8 prochaines sessions. Un support important est placé aux niveaux 15960-16000 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

IPO Devyani, Windlas, Exxaro, Krsnaa Diagnostics : Quatre introductions en bourse – Devyani International, Windlas Biotech, Exxaro Tiles et Krsnaa Diagnostics – d’une valeur de plus de 3 600 crores de roupies seront ouvertes à la souscription le 4 août et se clôtureront le 6 août.

SBI, HPCL : Sociétés cotées à l’ESB telles que State Bank Of India, Hindustan Petroleum Corporation, Titan Company, Adani Green Energy, Godrej Consumer Products, Apollo Tyres, Adani Total Gas, Bosch, Chambal Fertilizers & Chemicals, Cholamandalam Financial Holdings, Cosmo Films, Gabriel India, Greenply Industries, HG Infra Engineering, Mayur Uniquoters, Nava Bharat Ventures, PNB Housing Finance, Solara Active Pharma Sciences, Sonata Software, Subros, Tasty Bite Eatables, Tata Communications et Thomas Cook (Inde) annonceront leurs résultats le 4 août.

Bharti Airtel : Bharti Airtel a vu mardi son bénéfice net consolidé baisser de 62,6% sur une base séquentielle à Rs 284 crore, les estimations des analystes manquantes, principalement en raison de coûts financiers plus élevés. La société avait également enregistré un gain exceptionnel de Rs 440 crore au cours du trimestre précédent. Le chiffre d’affaires total d’Airtel a bondi de 15,3% en glissement annuel pour atteindre 26 854 crores de roupies au cours du premier trimestre clos le 30 juin, selon un communiqué de la société.

TCS : Tata Consultancy Services a été engagé par Rich Products pour conduire sa transformation de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, en améliorant la planification et l’agilité intégrées, et en l’aidant à répondre aux demandes changeantes des clients. La chaîne d’approvisionnement de Rich prend en charge la fabrication de divers produits alimentaires, des gâteaux et glaçages aux pizzas, apéritifs et garnitures de spécialité

Dabur Inde : Dabur India a annoncé mardi une augmentation de 28,42% de son bénéfice net consolidé à Rs 438,30 crore pour le trimestre clos en juin 2021 grâce à la hausse des ventes intérieures. La société avait affiché un bénéfice net de Rs 341,30 crore au cours du trimestre avril-juin il y a un an.

Banque indienne d’outre-mer : Le prêteur du secteur public Indian Overseas Bank (IOB) basé à Chennai a annoncé mardi une augmentation de 170% de son bénéfice net à Rs 327 crore pour le premier trimestre de cet exercice par rapport à Rs 121 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Entreprises Adani Ltée : Adani Enterprises a affiché un bénéfice net de Rs 265,60 crore contre une perte de Rs 65,67 crore et les revenus étaient de Rs 12 578,77 crore contre Rs 5 265,19 crore, sur une base annuelle.

