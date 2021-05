Bharti Airtel voit la demande se ramollir et s’attend à une reprise en juin

La société vise à avoir 20 à 25 millions de clients haut débit à domicile au cours des deux prochaines années.

Au milieu de la deuxième vague de Covid, le deuxième opérateur de télécommunications du pays, Bharti Airtel, ressent un ralentissement de la demande avec le retour des migrants chez eux, ce qui entraîne une consolidation des cartes SIM ainsi qu’une réduction de l’acquisition de nouveaux clients, la plupart des magasins physiques étant fermés .

Cependant, Bharti s’attend à une reprise en juin. S’exprimant lors de l’appel des analystes après les résultats du quatrième trimestre de la société, Gopal Vittal, directeur général et PDG, Inde et Sud, a déclaré qu’il y avait eu beaucoup plus de peur et d’insécurité au cours de la deuxième vague et que 90% de l’Inde était en plein verrouillage et qu’il y avait une réduction de la situation économique. activité.

«Il y a une pression financière alors que les migrants retournent dans les villages… la consolidation des SIM et les acquisitions sont réduites. Toutes ces choses ont un impact et avril a été très doux, mais comme l’année dernière, juin pourrait être témoin d’une reprise potentielle », a déclaré Vittal.

Il a ajouté que pour le moment, la société mettait l’accent sur la connectivité commerciale. La société a déjà annoncé qu’elle offrirait gratuitement un pack de Rs 49 à plus de 55 millions de clients à faible revenu. Le pack offre un temps de conversation de Rs 38 et 100 Mo de données avec une validité de 28 jours. Des offres similaires ont également été faites par les rivaux Reliance Jio et Vodafone Idea à leurs clients bas de gamme. L’année dernière également, au plus fort de la pandémie, tous les opérateurs télécoms ont proposé des offres similaires à leurs clients bas de gamme, la plupart des magasins de recharge étant fermés.

Interrogé sur les plans de capex pour FY22, Vittal a déclaré qu’il devrait être dans une fourchette similaire à celle des dernières années.

En FY21, le capex s’élevait à Rs 19,200 crore. Bien que le montant des investissements restera au même niveau, mais à l’avenir, davantage d’investissements seront consacrés au réseau de transport ainsi qu’au haut débit à mesure que la société se prépare à la 5G. Le capex de la radio 4G a commencé à se modérer. La société connaît une forte croissance dans son activité haut débit filaire avec plus de 3 millions de clients. «Au cours du trimestre, nous avons rapidement étendu notre empreinte à de nouvelles villes grâce à notre modèle de partenariat LCO unique, en ajoutant 1 million de laissez-passer domestiques. Nous sommes maintenant présents dans plus de 200 villes. En conséquence, nos ajouts nets ce trimestre à 274K ont été les plus élevés jamais enregistrés », a déclaré Vittal.

La société vise à avoir de 20 à 25 millions de clients haut débit à domicile au cours des deux prochaines années. Bien que la société ait vu son revenu moyen par utilisateur (Arpu) baisser légèrement à Rs 684 pour le haut débit domestique, principalement en raison du plan d’entrée de gamme de Rs 499, mais à l’avenir, elle ne s’attend pas à une nouvelle dilution.

Le T4 a également connu une intensification de la concurrence entre les opérateurs pour acquérir des clients. Pour l’entreprise, l’entreprise est «en sourcing» toute sa force de vente PME, qui était auparavant externalisée.

«Cela conduira à la mise à niveau de nos capacités de canal PME, nous aidant à gagner des parts. Deuxièmement, nous développons nos capacités numériques omnicanal. Aujourd’hui, plus de 95% des nouvelles commandes pour les gammes de produits où nous avons commencé cet effort passent par les canaux numériques », a déclaré Vittal.

