Bharti Shahani, victime d’Astroworld, déclarée en état de mort cérébrale des suites d’une blessure: rapports

Un spectateur du Travis Scott’s Astroworld Festival a été déclaré en état de mort cérébrale après avoir subi des blessures lors de l’afflux de foule qui a tué huit personnes, selon des informations.

Bharti Shahani, une étudiante de 22 ans à la Texas A&M University, a assisté au festival à NRG Park à Houston, au Texas, avec sa sœur et sa cousine avant de se séparer dans la foule.

« Une fois qu’une personne est tombée, les gens ont commencé à basculer comme des dominos. C’était comme un gouffre. Les gens tombaient les uns sur les autres », a déclaré le cousin de Bharti, Mohit Bellani, à ABC13. «Il y avait comme des couches de corps sur le sol, comme deux personnes épaisses. Nous nous battions pour atteindre le sommet et respirer pour rester en vie.

Après être sortis de la bousculade, tant Bellani que la sœur de Bharti, Namrata Shahani, ont perdu leurs téléphones portables et n’ont pas pu trouver Bharti.

« Une fois que nous avons lâché sa main, la prochaine fois que nous l’avons vue, nous étions aux urgences », a déclaré Namrata à ABC13.

Bharti a reçu la RCR dans une ambulance par les premiers intervenants et emmené à l’hôpital méthodiste de Houston. Elle est dans un état critique et sous ventilateur depuis la nuit du concert.

Shahani s’est séparée de sa sœur et de sa cousine dans la foule massive de spectateurs. Brennon Moore via Storyful

Les parents de Bharti l’ont recherchée à NRG Park et dans plusieurs hôpitaux de la région de Houston avant de la trouver.

«Ils nous ont emmenés dans sa chambre, et elle saignait et sous respirateur. Ma femme et moi étions trop choqués. Nous ne pouvons même pas rester là », a déclaré le père de Bharti, Sunny Shahani, à ABC13.

Après que les médecins eurent dit à la famille qu’elle n’avait aucune activité cérébrale, la famille de Bharti a déclaré qu’elle était toujours en train de déterminer ce qu’il fallait faire ensuite.

La sœur de Bharti a créé une page GoFundMe pour les dons afin de couvrir les dépenses croissantes de la famille.

« Bharti est la lumière de nos vies et nous prions tous pour son rétablissement complet et rapide », a écrit Namrata.

Un mémorial pour les vies perdues au festival de musique Astroworld est exposé à l’extérieur du parc NRG le 9 novembre 2021..

Des dizaines d’autres personnes ont été hospitalisées et un garçon de neuf ans est toujours sous assistance respiratoire.

Travis Scott fait maintenant face à de nombreuses poursuites pour son rôle dans l’incident, dont une intentée par les parents de l’enfant de neuf ans. Au moins un autre spectateur, Noah Gutierrez, sera représenté par le célèbre avocat des droits civiques Benjamin Crump.