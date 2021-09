BHU UG et PG Admission Test admettent les cartes; examens reprogrammés : vérifier les détails

in

L’entrée de BHU admet les cartes

Admissions à l’Université hindoue de Banaras 2021 – Les cartes d’admission pour l’examen d’entrée pour l’admission aux cours de premier cycle et de troisième cycle à l’Université hindoue de Banaras sont sorties. L’agence nationale des tests, l’organisme central chargé de la conduite des examens, a publié aujourd’hui les billets de salle sur nta.ac.in et bhuet.nta.nic.in. Certains tests ont également été reprogrammés, selon un communiqué officiel de la NTA.

Les examens d’entrée à la BHU se dérouleront dans tout le pays du 28 au 30 septembre et les 1er, 3 et 4 octobre. ).

De plus, la NTA a déclaré dans un communiqué officiel que, étant donné que les examens d’entrée de BHU se heurtent à d’autres examens d’entrée majeurs, les examens ont été reprogrammés dans l’intérêt des étudiants candidats aux deux. D’où l’examen d’entrée au BPEd. (Baccalauréat en éducation physique) a été reporté et aura lieu le 29 septembre.

Les dates révisées pour certains autres cours comme B.Ed. – Sciences humaines et sociales, B.Ed. – Mathématiques : Mathématiques/Statistiques, B. Ed. Éducation spécialisée – VI & HI (mathématiques), BSc Ag. /BSc Ag. RGSC, B. Éd. Éducation spécialisée – VI & HI (Sciences sociales et humaines) seront annoncés prochainement.

Pour l’horaire annoncé, les cartes d’admission peuvent être téléchargées à partir dudit site Web, bhuet.nta.nic.in. en utilisant leur numéro de formulaire de demande et leur date de naissance. Les candidats sont tenus de vérifier soigneusement le code de l’épreuve choisie, l’adresse/l’emplacement du centre d’examen et la date et l’équipe de l’épreuve dans laquelle ils doivent apparaître.

