Bhuj: La bande-annonce de la fierté de l’Inde est sortie; Ajay Devgn, Sanjay Dutt met en vedette un regard patriotique sur la guerre de 1971 avec le Pakistan, parsemé de dialogues lourds

Devgn incarne Vijay Karnik, un chef d’escadron de l’armée de l’air indienne qui était en charge de l’aéroport de Bhuj pendant la guerre. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Les créateurs de Bhuj: The Pride of India ont sorti aujourd’hui la première bande-annonce du film. Le film est une vision patriotique de la guerre de 1971 entre l’Inde et le Pakistan en toile de fond. D’après l’apparence de la bande-annonce, le film a tous les ingrédients nécessaires – chansons patriotiques et dialogues lourds – qui vont avec un tel film.

Le film, avec Ajay Devgn, Sonakshi Sinha, Sanjay Dutt, Sharad Kelkar, Ammy Virk et Nora Fatehi, sortira sur Disney + Hotstar le 13 août, juste avant le jour de l’indépendance. Devgn incarne Vijay Karnik, un chef d’escadron de l’armée de l’air indienne qui était en charge de l’aéroport de Bhuj pendant la guerre. Le film suit Devgn alors qu’il tente de sauver la région de l’occupation par l’armée pakistanaise en reconstruisant une base aérienne de l’IAF avec l’aide de 300 femmes d’un village local. Sanjay et Sonkshi jouent les villageois aidant les soldats indiens, tandis que Kelkar et Virk jouent les officiers de l’armée. Le film comprend également des dialogues sur le martyre et les devoirs d’un soldat.

Les rapports indiquent que Devgn a également conçu des parties des séquences d’action du film. Ces séquences sont placées à un moment critique de la narration du film. Dans l’une des séquences, Devgn tente un combat au corps à corps avec un espion de l’armée pakistanaise. L’autre segment, qui est un tournage en extérieur, voit Dutt et Kelkar affronter les méchants. Peter Hein était en charge des scènes d’action restantes du film. Cependant, il n’était pas disponible lorsque ces scènes ont été tournées en mars, aurait déclaré un porte-parole.

Bhuj: The Pride of India est présenté conjointement par Ajay Devgn Films et T-Series, produit par Kumar Mangat Pathak, Bhushan Kumar, Ginny Khanuja, Bunny Sanghavi et Vajir Singh. Le film est écrit par Raman Kumar, Pooja Bhavoria, Ritesh Shah et Abhishek Dudhaiya, qui l’a également réalisé.

