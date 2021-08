Bhuj The Pride of India, Netrikkan, Modern Love Saison 2: Que regarder aujourd’hui

in

Alors que la nouvelle semaine commence, tous les téléspectateurs commencent leur quête incessante pour se concentrer sur une série télévisée ou un film dans lequel ils investiraient leur temps précieux. De la composition d’amis proches qui ont peut-être atterri sur une série fantastique à la vérification des flux de films sur Facebook et Instagram critiques pour des conseils d’experts, toutes les voies possibles sont explorées pour choisir la bonne série. Voici une liste des dernières séries Web et films que les téléspectateurs pourront regarder le 13 août.

Bhuj La fierté de l’Inde

Diffusé sur Disney Plus Hotstar, le film vedette d’Ajay Devgn est basé sur la guerre indo-pakistanaise de 1971 que l’Inde avait gagnée si courageusement. Alors qu’une grande partie des combats entre les deux nations se déroulaient sur le front oriental, dans le cadre de l’opération Chenghiz Khan, les soldats pakistanais avaient attaqué la base aérienne de Bhuj. Le film est basé sur l’histoire de l’escadron de l’IAF Vijay Karnik qui, avec l’aide d’environ 300 femmes locales, a reconstruit avec succès la base aérienne de Bhuj. Outre Devgn dans le rôle du protagoniste, il y a de nombreux poids lourds dans le film, notamment Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Ammy Virk et Nora Fatehi.

Netrikkan

Diffusé sur Disney Plus Hotstar, le thriller est dirigé par Nayanthara qui incarne le personnage d’une fille malvoyante. Selon la bande-annonce, l’intrigue du film met en scène un tueur en série qui se déchaîne en tuant des jeunes femmes à Chennai. D’après la bande-annonce, il semble que la prochaine cible du tueur n’est autre que Nayanthara. Le film a été réalisé par Milind Rau sous la bannière de production de Rowdy Films.

Amour moderne saison 2

Diffusée sur Amazon Prime Video, Modern Love Season 2 est basée sur les essais publiés dans la chronique du New York Times intitulée Modern Love. La série explorera des thèmes tels que les relations, les connexions, les trahisons et les révélations. Le cas de l’émission est étoilé avec des noms comme Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback et Zoë Chao, entre autres.

