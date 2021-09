Bhumi Pednekar devient le premier ambassadeur de la marque Boddess.com

Avec cette association, l’entreprise souhaite s’engager et interagir avec un public plus large

Boddess.com a intégré l’acteur Bhumi Pednekar comme tout premier ambassadeur de sa marque. Avec cette nouvelle association, Pednekar rejoint également la marque en tant que collaborateur beauté, a déclaré la société. L’entreprise souhaite s’engager et interagir avec un public plus large avec son nouvel ambassadeur de marque et collaborateur. Il publiera également bientôt une campagne de marketing multimédia mettant en vedette Pednekar.

«Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir Bhumi dans notre équipe Boddess car elle apporte sa polyvalence et ses valeurs à la plate-forme. Bhumi est décalée dans la communication d’une vision d’une femme indienne moderne forte et autonome qui incarne des idéologies de substance, de soins personnels et d’autonomisation reflétées dans les valeurs de la marque Boddess », a déclaré Ritika Sharma, fondatrice et PDG de House of Beauty.

“Partageant un amour mutuel pour la beauté et le bien-être, Bhumi et Boddess sont parfaitement en phase avec les croyances et l’idéologie de l’éducation et de l’autonomisation des femmes. Ravi de commencer ce voyage avec Bhumi pour créer une plate-forme révolutionnaire de technologie multi-beauté et de bien-être qui aide les consommateurs à prendre une décision éclairée », a ajouté Sharma.

En plus d’établir un lien solide avec le public existant de Boddess, Pednekar aidera à intégrer un nouvel ensemble de passionnés de beauté et de clients férus de technologie, a déclaré la société dans un communiqué officiel. De plus, l’association jouera un rôle central dans l’extension d’une expérience client exceptionnelle aux consommateurs, a ajouté la société.

La plate-forme prétend avoir atteint un public de 15 000 codes PIN depuis sa création en 2020. De plus, elle devrait être utilisable dans toute l’Inde d’ici la fin de cette année. « J’aime la plateforme depuis son lancement l’année dernière, car je suis en résonance avec sa philosophie et son langage. En tant que passionnée de beauté, j’ai toujours recherché une plate-forme qui offre une expérience client personnalisée, car la beauté est personnelle à chaque personne », a déclaré Pednekar.

