Bhupendra Patel, nouveau député provincial et membre de la communauté de Patidar, sera le nouveau ministre en chef du Gujarat

Le changement de direction est intervenu après une démission sans précédent de Vijay Rupani, qui est intervenue juste un an avant les élections législatives de l’État. (Express Photo)

Bhupendra Patel, membre de l’Assemblée législative de la circonscription de Ghatlodia, a été élu nouveau ministre en chef du Gujarat. L’annonce a été faite à la suite d’une réunion législative du parti BJP à Gandhinagar, présidée par les observateurs nationaux du parti – les ministres de l’Union Pralhad Patel et Narendra Singh Tomar.

Le changement de direction est intervenu après une démission sans précédent de Vijay Rupani, qui est intervenue juste un an avant les élections législatives de l’État. Le nom de Bhupendra Patel a été proposé par Rupani, qui a quitté le premier poste dimanche.

Gujarat: le député BJP Bhupendra Patel élu nouveau chef du Parti législatif BJP pic.twitter.com/nXeYqh7yvm – ANI (@ANI) 12 septembre 2021

Patel a remporté les élections de l’Assemblée législative du Gujarat en 2017 dans la circonscription de Ghatlodia, battant le candidat du Congrès Shashikant Patel. Patel avait remporté son siège avec une marge de plus de 1 17 000 voix dans les sondages de l’Assemblée de 2017. Anandiben Patel avait représenté la circonscription de Ghatlodiya avant d’être nommée gouverneur.

Bhupendra Patel, député provincial pour la première fois, est membre de la communauté Patidar. Il a également occupé les postes de président de la municipalité de Memnagar à Ahmedabad, de président du comité permanent d’Ahmedabad Municipal Corporation et d’Ahmedabad Urban Development Authority.

Plusieurs noms, dont le vice-ministre en chef du Gujarat, Nitin Patel, faisaient le tour du poste convoité avant la réunion du parti parlementaire BJP aujourd’hui. Les noms comprenaient également ceux de Mansukh Mandaviya et Parshottam Rupala. Bien que l’annonce de Rupani soit une décision sans précédent, on pense que le changement de direction était une décision prédéterminée par la direction centrale.

Rupani (65 ans), le quatrième ministre en chef à destituer ses fonctions dans les États dirigés par le BJP pendant la pandémie de coronavirus, a prêté serment en tant que ministre en chef – son deuxième mandat en tant que CM – en décembre 2017. « J’ai démissionné de mon poste de ministre en chef du Gujarat », Rupani a déclaré aux journalistes après avoir rencontré le gouverneur Acharya Devvrat et soumis sa lettre de démission.

« J’ai été autorisé à servir l’État pendant cinq ans. J’ai contribué au développement de l’État. Je ferai en outre tout ce qui sera demandé par mon parti », a déclaré Rupani, qui a terminé cinq ans au pouvoir le 7 août de cette année.

Il est devenu le premier ministre en chef le 7 août 2016, à la suite de la démission du président sortant Anandiben Patel, et a continué à exercer ses fonctions après la victoire du BJP aux élections législatives de 2017.

