Bhupendra Patel prête serment en tant que ministre en chef du Gujarat, succède à Vijay Rupani

Le serment d’office a été administré par le gouverneur Acharya Devvrat lors d’une cérémonie qui a vu la présence du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah

Bhupendra Patel a prêté serment lundi en tant que 17e ministre en chef du Gujarat, succédant à Vijay Rupani qui a démissionné de son poste samedi dans un geste sans précédent. Le serment d’office a été prononcé par le gouverneur Acharya Devvrat lors d’une cérémonie en présence du ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah.

Les CM des États dirigés par le BJP, dont le CM de l’Haryana Manohar Lal Khattar, le CM du Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan, le CM de Goa Pramod Sawant, étaient également présents à la cérémonie.

Le Premier ministre Narendra Modi a félicité Patel pour avoir prêté serment en tant que ministre en chef du Gujarat, “Je le connais depuis des années et j’ai vu son travail exemplaire, que ce soit dans l’organisation BJP ou dans l’administration civique et le service communautaire”, a-t-il tweeté. .

Félicitations à Bhupendra Bhai pour avoir prêté serment en tant que CM du Gujarat. Je le connais depuis des années et j’ai vu son travail exemplaire, que ce soit dans l’organisation BJP ou dans l’administration civique et le service communautaire. Il va certainement enrichir la trajectoire de croissance du Gujarat. @Bhupendrapbjp – Narendra Modi (@narendramodi) 13 septembre 2021

Dans un autre tweet, il a remercié Rupani pour le travail accompli par lui dans l’État et a exprimé l’espoir qu’il continuera à servir le parti. « Au cours de ses cinq années en tant que CM, Vijay Rupani Ji a pris de nombreuses mesures conviviales. Il a travaillé sans relâche pour toutes les couches de la société. Je suis certain qu’il continuera de contribuer à la fonction publique dans les temps à venir. @vijayrupanibjp », a-t-il écrit.

Comme décidé par le parti, seul Patel a prêté serment. Le conseil des ministres prêtera serment au cours des prochains jours après la finalisation de leurs noms, a déclaré l’agence de presse PTI citant des sources du BJP.

Rupani a également félicité Patel et a déclaré qu’il continuerait en tant que membre du parti. « Je lui ai transmis mes félicitations (Gujarat CM Bhupendra Patel). J’ai toute confiance que sous sa direction, le parti progressera, tout comme le développement de l’État. Le Gujarat deviendra un modèle pour tous les États. Dans les prochains scrutins de l’Assemblée, le BJP remportera le Gujarat sous la direction de Bhupendra Patel. Je continuerai à travailler en tant que membre du parti et suivrai ses instructions (Patel) », a-t-il déclaré.

La sélection de Patel pour le poste de ministre en chef a été une surprise au milieu des spéculations circulant autour d’autres noms comme les ministres de l’Union Mansukh Mandaviya et Parshottam Rupala, et le vice-ministre en chef Nitin Patel.

Lors de la réunion du parti législatif de dimanche, la proposition d’élire Patel à la tête du parti législatif a été avancée par Vijay Rupani, dont la démission en tant que CM samedi, 15 mois avant les élections à l’Assemblée, a surpris de nombreux observateurs politiques.

Rupani, le quatrième ministre en chef à destituer ses fonctions dans les États dirigés par le BJP pendant la pandémie de coronavirus, a prêté serment en tant que ministre en chef – son deuxième mandat en tant que CM – en décembre 2017 et a terminé cinq ans en fonction le 7 août de cette année.

Avec des scrutins à l’Assemblée de l’État prévus en décembre 2022, le BJP mise sur Patel, un Patidar, pour la victoire du scrutin. Lors des élections législatives de 2017, le BJP a remporté 99 des 182 sièges et le Congrès en a obtenu 77. Les Patidars sont une caste dominante au Gujarat avec un contrôle important sur les votes électoraux et dominent l’économie politique avec un bastion sur l’éducation, l’immobilier et les secteurs coopératifs.

L’élévation de Patel – il est le premier du sous-groupe Patidar à être ministre en chef – est la clé des plans du BJP pour courtiser la communauté Kadva Patidar, qui, selon certains observateurs politiques, s’est éloignée du parti.

Il est administrateur de Sardardham, l’organisation communautaire Patidar qui a accueilli le programme où le Premier ministre Narendra Modi était l’invité principal samedi.

Né à Ahmedabad, Patel est un député du siège de Ghatlodia, précédemment détenu par l’ancien ministre en chef et maintenant gouverneur de l’Uttar Pradesh, Anandiben Patel. Il a remporté le siège par plus de 1,17 voix lakh en 2017, la marge la plus élevée de ce sondage. Ghatlodia fait partie de la circonscription de Gandhinagar Lok Sabha représentée par Shah.

Patel, qui détient un diplôme en génie civil, a été conseiller municipal d’Ahmedabad et président du comité permanent de la société municipale d’Ahmedabad et de l’Autorité de développement urbain d’Ahmedabad. Il est également administrateur de l’organisation Patidar Vishwa Umiya Foundation.

Patel n’a jamais occupé de poste ministériel, tout comme le Premier ministre Narendra Modi, qui n’a jamais été ministre lorsqu’il est devenu Gujarat CM il y a 20 ans. Modi a prêté serment en tant que CM le 7 octobre 2001 et est devenu député le 24 février 2002, en remportant le siège de Rajkot par sondage. Patel est considéré comme proche de l’ancien ministre en chef du Gujarat et actuel gouverneur de l’Uttar Pradesh, Anandiben Patel.

(Avec les contributions des agences)

