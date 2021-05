Bianca Belair dit que Sasha Banks souriait après la défaite de WrestleMania 37 parce que “ personne n’a vraiment perdu ” dans l’histoire en faisant un classique

Bianca Belair s’est imposée comme l’une des meilleures stars de la WWE avec une performance déterminante pour sa carrière à WrestleMania 37.

Son match avec Sasha Banks pour le SmackDown Women’s Championship a fait la une de la première nuit de WrestleMania et il est devenu un classique instantané.

Bianca Belair est vraiment arrivée à WM37

Belair finirait par l’emporter et commencerait son premier règne de championnat à la WWE. L’EST de la WWE a semblé totalement à la maison en tant que champion et son potentiel très évident a été réalisé.

talkSPORT a eu la chance de parler à Belair avant sa défense de titre contre Bayley à WrestleMania Backlash dimanche et la joueuse de 32 ans a parlé de l’importance de son match avec Banks jouant son rôle.

“Pour moi, en entrant dans ce match, je savais que c’était mon temps de me montrer, mais c’est aussi l’héritage de Sasha Banks”, a déclaré Belair.

La force incroyable de Bianca Belair a vraiment brillé dans le match

«Elle a tant fait jusqu’à présent et je veux juste contribuer à cet héritage et laisser une bonne empreinte sur cet héritage également. C’est le début de mon héritage. Mais ce moment est tellement plus grand que nous deux.

Belair et Banks n’étaient pas seulement le tout premier match en simple féminin à avoir fait la une de WrestleMania, mais c’était aussi le premier à présenter deux femmes noires.

Même avec la nature historique du match, les dames l’ont fait sortir du parc. Banks, représentant un méchant dans son personnage, a été capturée par les fans au bord du ring en souriant quand elle a vu Belair célébrer.

«Je pense qu’elle a pu sourire et être heureuse à la fin du match parce qu’à la fin de la journée, j’ai quitté la championne féminine de SmackDown, mais personne n’a perdu ce soir-là.

«Cette nuit-là était tellement plus grande que moi, plus grande que Sasha – c’était encore plus grand que de devenir champion parce que nous étions l’événement principal. Nous avons fait l’histoire. Donc, personne n’a vraiment perdu ce soir-là quand on y pense vraiment et je pense que c’est pourquoi elle a vraiment pu être juste heureuse, être remplie et atteindre un objectif énorme en organisant WrestleMania.

«Mais aussi, elle l’a fait en faisant l’histoire. Vous ne pouviez pas demander un meilleur moment et un meilleur cachet sur votre héritage que ce moment que nous avons partagé sur le ring.

Bayley obtient le premier tir au titre de Bianca Belair

«Nous étions tous les deux simplement heureux d’être les deux femmes qui étaient sur le ring pour le Main Event et qui ont marqué l’histoire parce que ça aurait pu être n’importe qui, alors nous avons été simplement bénis que ce soit nous et nous nous sommes présentés et nous nous sommes présentés! Pour les femmes, pour les femmes noires, pour les femmes de couleur et pour tous ceux qui voient l’inspiration en nous. Nous en étions tout simplement très heureux.

À l’avenir, Bayley est son premier challenger. Commencer avec la plus longue championne féminine de SmackDown en titre est un sacré début et Belair veut prendre ce manteau à Bayley.

«Je suis très excité de revenir sur le ring avec Bayley. En fait, j’ai épinglé Bayley juste avant le Royal Rumble, alors j’ai l’impression qu’elle m’a donné mon élan qui m’a conduit vers le Royal Rumble puis dans la querelle avec Sasha.

«Cette épingle sur Bayley m’a donné la confiance nécessaire pour choisir Sasha Banks pour WrestleMania. J’avais confiance pour dire: «Je veux affronter Sasha Banks qui est la meilleure! Cela m’a conduit à WrestleMania.

Le voyage de Bianca Belair a commencé quand elle a remporté le Royal Rumble

«Donc, boucler la boucle et revenir à Bayley est, je pense, une excellente première défense. Nous avons une histoire et elle a été la plus longue championne féminine de SmackDown en titre. J’adorerais donc que ce soit mon premier tremplin pour devenir la nouvelle championne féminine en titre de SmackDown la plus longue, je veux lui retirer ce titre.

«Vous savez, c’est le plus long… je suis l’EST! Je veux que tout ce qui se termine par EST m’appartienne! [laughs]. »

À l’avenir, Belair après avoir conquis Bayley, Belair aimerait une autre danse avec Banks avant de cibler leurs camarades Four Horsewomen Becky Lynch et Charlotte Flair.

Et s’il y a un match de rêve sur la route, Beth Phoenix est en tête de sa liste.

Bianca Belair a déjà travaillé avec Charlotte Flair dans NXT

«Comme je l’ai dit avec WrestleMania, personne n’a vraiment perdu cette nuit-là. J’adorerais donc revenir à Sasha où il ne s’agit que de moi, de Sasha et du titre. Vraiment voir qui va prendre le dessus puisque personne n’a vraiment perdu à WrestleMania.

«Et en fin de compte, j’ai mis là-bas que j’aimerais éventuellement les deux autres cavalières [Charlotte Flair and Becky Lynch] afin que je puisse être la première femme de cette nouvelle ère de femmes à traverser qui a affronté toutes les quatre cavalières.

«Mais chaque fois qu’on me pose des questions sur les matchs de rêve, la personne toujours en tête de ma liste est Beth Phoenix. Elle est l’une des premières femmes avec qui j’ai eu une relation et qui m’a amenée à regarder la WWE.

Beth Phoenix est l’une des lutteuses les plus fortes de tous les temps

«Elle était si captivante comme ses muscles, sa beauté, sa force; elle ramassait deux filles en même temps et les claquait! Il y a tellement d’inspiration à Beth Phoenix.

«Quand j’ai pris deux filles à NXT TakeOver: New York, je me suis juste souvenu de Beth Phoenix en train de prendre deux filles. J’adorerais monter sur le ring avec elle », a déclaré Belair.

Regardez WrestleMania Backlash sur le réseau WWE à 1h du matin BST dimanche 16 mai