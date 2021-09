Bianca Vanessa Andreescu se qualifie pour les 30e de finale de l’US Open

in

Le joueur de tennis canadien Bianca Vanessa Andreescu, numéro 7 de la WTA et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et cinquante-cinq minutes par 7-5, 4-6 et 7-5 vers la suisse Viktorija golubic, numéro 45 de la WTA, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, la joueuse de tennis disputera la trentième finale de l’US Open.

La joueuse suisse a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que la joueuse canadienne l’a réussi 4 fois. De même, au premier service, Andreescu a été efficace à 66%, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 67% des points de service, tandis que les données de son adversaire sont efficaces à 68%, 4 doubles fautes et 62% des points obtenus au service.

Après ce duel, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole, aura lieu la trente-deuxième finale au cours de laquelle les joueurs de tennis canadiens et américains s’affronteront. Lauren Davis, numéro 98.

Ce championnat se déroule en New York du 24 août au 11 septembre sur court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 234 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.