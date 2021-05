BIBCOL fabriquera 2 crores de doses de Covaxin chaque mois dans UP

S’adressant à FE, Sunil Kumar Sharma, vice-président associé de BIBCOL, a déclaré que le projet en était encore à ses débuts et que les détails concernant le transfert de technologie, l’équipement et les installations étaient en cours d’élaboration.

Bharat Immunologicals & Biologicals Corporation (BIBCOL), propriété du gouvernement indien, va bientôt commencer à produire le vaccin Covid-19 Covaxin dans son usine du district de Bulandshahr dans l’Uttar Pradesh.

Le Centre a donné son accord pour la fabrication de Covaxin, le vaccin indigène du pays fabriqué par Bharat Biotech, basé à Hyderabad, par BIBCOL dans son usine d’Uttar Pradesh. La société fabriquerait 2 crores de doses de Covaxin chaque mois. Le ministère de la Santé de l’Union fournira Rs 30 crore à BIBCOL pour la production.

S’adressant à FE, Sunil Kumar Sharma, vice-président associé de BIBCOL, a déclaré que le projet en était encore à ses débuts et que les détails concernant le transfert de technologie, l’équipement et les installations étaient en cours d’élaboration.

«Nous devrions avoir une image plus claire dans environ un mois», a-t-il déclaré, ajoutant que si les choses se passent bien, l’entreprise devrait commencer à fabriquer les vaccins d’ici septembre-octobre de cette année. La société fabrique actuellement des vaccins oraux contre la polio et des comprimés de zinc dans son usine.

Cette décision intervient alors que de nombreux États lancent des appels d’offres mondiaux pour acheter les vaccins afin d’accélérer leur campagne de vaccination.

