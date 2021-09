Bibhu Mohapatra RTW Printemps 2022 – WWD

La collection de printemps de Bibhu Mohapatra est issue d’une lecture récente, “Insurgent Muse” de Terry Wolverton, qui l’a conduit dans un voyage exploratoire pour découvrir les fondatrices du Women’s Building de Los Angeles fondé par l’artiste Judy Chicago, l’autel du mouvement artistique féministe.

Formé en 1973 comme un acte de protestation, le Women’s Building offrait un refuge aux femmes artistes féministes, lesbiennes et bisexuelles qui aspiraient à créer leur propre espace en dehors du domaine de l’art traditionnel dominé par les hommes et des cercles et institutions culturels.

“Ça m’a amené à cet endroit où je voulais parler des femmes et de leurs droits car je suis façonnée par les femmes dans ma vie, je suis toujours là pour elles et j’aimerais qu’elles sachent qu’elles peuvent compter sur moi en tant que créatrice, ma langue devrait dire quelque chose à leur profit car sans eux, je n’existe pas », a déclaré le designer en coulisses.

La découverte a conduit Mohapatra vers l’un des artistes qui ont aidé à fonder le Women’s Building et ouvert la voie aux artistes contemporains : Ebony G Patterson, connue pour ses grandes tapisseries colorées créées à partir de divers matériaux tels que des paillettes, des paillettes, du tissu et d’autres embellissements. Utilisant sa technique de collage qui s’inspire d’imprimés naturels et de couleurs vives, les éléments de cette collection sont un hommage à l’artiste visuelle d’origine jamaïcaine.

Le regard: En passant au peigne fin ses archives des 12 dernières années et en réimaginant les silhouettes du passé en de nouveaux vêtements, il en résulte une offre douce avec un minimum de broderie, des robes volumineuses axées sur la fantaisie et des pièces révélant le corps qui commandent et renforcent un look de force.

Citation à noter : « La pandémie et les nombreuses façons dont elle a eu un impact sur nos communautés et nos priorités nous ont fait méditer plus profondément sur la force, le courage, la vulnérabilité, ainsi que l’espoir et la renaissance. Et la vie et le travail de ces femmes artistes ont vraiment personnifié ces attitudes pour moi et cette collection. »

Pièces clés : Robes fluides plissées jusqu’au sol ; robes corsetées avec des combinaisons en dentelle; une robe en dentelle d’un blanc pur avec un jupon en tulle et une robe bustier brodée en mosaïque rose pâle.

Les plats à emporter : L’engagement de Mohapatra envers la communauté et la défense des droits des femmes a été cimenté lors de sa marche finale, un dernier salut politique et percutant où il a enfilé un t-shirt blanc avec le slogan imprimé “Her Body = Her Choice”. La collection était sa façon de célébrer l’individualité et la force des femmes, tout en ajoutant une dose d’optimisme bien-être tout en s’habillant.