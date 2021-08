Bibiano Fernandes ressemble au meilleur poids coq de la planète; Il pense pouvoir “casser” Sterling et Pettis

in

bibiano fernandes Il n’a pas vu l’action depuis octobre 2019 et, à 41 ans, pense qu’il peut achever les champions en titre des poids coq de la UFC Oui Bellator.

L’étoile de UN championnat, mécontent de sa situation actuelle avec la promotion asiatique, s’est entretenu avec MMA Fighting et a expliqué en détail comment il s’en sortirait dans un combat potentiel contre l’un ou l’autre Aljamain Sterling ou alors Sergio Pettis.

«Un championnat contre Bellator. ONE Championship contre UFC. Ce serait bien. Je les briserais tous les deux, mec. Cela briserait les deux champions. À l’heure actuelle. Je peux battre ces deux gars.

Fernandes, champion de division depuis 2014, n’a plus foulé la cage de ONE depuis sa troisième défaite Kevin Bellingon dans le ONE Championship – Century Part 2.

“Je ne changerais pas mon plan de match pour combattre ces gars-là”, a déclaré le Brésilien. «Ils ont tous les deux de bons BJJ en toile. Sterling a un bon conditionnement. Pour battre le champion Bellator, je ferais ce que je fais le mieux. J’ai une bonne stratégie pour battre ces gars. J’ai confiance en moi, en mes frappes et en mon jiu-jitsu. J’ai ce qu’il faut pour battre l’un d’eux par KO ou par soumission. »

Sterling fera sa première défense en tant que champion des poids coq dans un match revanche contre Petr Yan planifié pour UFC 267.

Pettis, en revanche, n’a pas encore de défense prévue.

Le membre de Roufusport ne se bat pas depuis le détrônement Juan Archuleta dans le Bellator 258 le 7 mai.

