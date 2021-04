Bibox bat une procédure judiciaire alléguant une émission de titres non enregistrée

20 avril 2021 07:13 & nbspUTC

| Mise à jour:

20 avril 2021 à 07:13 & nbspUTC

Par & nbspClark

Un district américain a rejeté une procédure judiciaire alléguant que Bibox avait sursouscrit des titres non enregistrés en raison de la dernière liste des jetons en question par le plaideur principal il y a 12 mois.

Une procédure judiciaire accusatoire d’échange de crypto Bibox de marchandisage de six titres non enregistrés a été rejetée d’un tribunal de district américain lorsque Denise Shelter a dominé le plaideur n’avait pas déposé le grief parmi douze mois de jetons de commerce.

Le demandeur Alexander Clifford a déposé le grief de recours collectif le 3 juin 2020, cherchant à récupérer les investissements qu’il avait précédemment créés dans le jeton BIX natif de Bibox, en plus de la divinité grecque (EOS), Tron (TRX), Aave (LEND) et Aelf (ELF) ) au nom de différents investisseurs.

La procédure judiciaire a allégué que Bibox avait, par sélection, retenu des données aux investisseurs pour cacher que les jetons comprenaient des titres non enregistrés tout en facilitant l’échange des actifs tout au long d’octobre 2017. La procédure judiciaire a souligné le défaut apparent de Bibox d’enregistrer son jeton BIX auprès des régulateurs.

Cependant, l’affaire a été rejetée avec une relative facilité le 16 avril, la décision notant que l’action finale du groupe BIX de Clifford a été menée autour du mois civil grégorien 2018 – en dehors du délai de 12 mois pour les réclamations en valeurs mobilières.

«Les réclamations du demandeur relatives à l’unité de zone BIX mise à pied comme interdit par le délai de prescription», décide le refuge susmentionné.

La décision a également noté que le plaideur principal n’avait pas qualité pour agir sur les réclamations contre {les différents | le contraire} 5 jetons car Clifford avait répertorié uniquement BIX et n’a pas montré cependant que les autres membres de la catégorie avaient subi un préjudice causé par la vente des jetons opposés.

“Le justiciable n’a pas allégué qu’il avait subi un préjudice réel du fait de la conduite des défendeurs concernant les 5 jetons qu’il n’a pas achetés.”

La procédure judiciaire initiale a été déposée au milieu d’une vague de plaintes déposées par la société Roche freewoman en 2020, la société alléguant des violations de valeurs mobilières de la part des nombreux échanges cryptographiques et des émetteurs de jetons, ainsi que KuCoin, Block.One et Tron Fondation. Alors que de nombreuses plaintes de Freedman sont rejetées par les tribunaux, ses poursuites contre Binance et l’unité de zone internationale HDR de l’opérateur Bitmex sont toujours en cours.

Clark

Chef de la technologie.