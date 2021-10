Biconomy lève 11,5 millions de dollars en vente publique de jeton natif BICO

Le réseau de transactions multi-chaînes Biconomy a levé 11,5 millions de dollars grâce à la vente publique de son jeton natif BICO sur CoinList.

Biconomy, qui a levé 9 millions de dollars en juillet auprès d’investisseurs tels que Coinbase Ventures et Huobi Innovation Labs, suit des projets tels que Solana, Mina, Algorand et Flow en se tournant vers CoinList pour aider à vendre leurs jetons natifs. La vente a ajouté 12 000 nouveaux détenteurs de jetons, ayant attiré Biconomy a annoncé jeudi plus de 860 000 inscriptions. Biconomy vise à faciliter le développement d’applications décentralisées (dapps) en proposant des interfaces de programmation d’applications (API) plug and play qui aident à relayer les transactions entre les réseaux blockchain de couche 1 et de couche 2. Il compte actuellement plus de 70 dapps Web 3.0, de finance décentralisée (DeFi) et de jetons non fongibles (NFT) utilisant le protocole pour offrir aux utilisateurs finaux des transactions sans gaz et des transferts instantanés entre chaînes. À ce jour, Biconomy a traité plus de 8,2 millions de transactions à travers Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche et Moonriver.

