Biden a averti: la Corée du Nord a eu des années pour «perfectionner des missiles» et «de nouveaux modèles peuvent frapper les États-Unis» | Monde | Nouvelles

Cela vient après que le royaume ermite a testé un nouveau missile guidé la semaine dernière. L’Agence centrale de presse nord-coréenne a déclaré que les deux «projectiles guidés tactiques de nouveau type» avaient atteint avec précision une cible au large de sa côte est.

Les essais de tir de la semaine dernière ont été la première provocation majeure de Kim Jong-un depuis que le président Biden a pris ses fonctions en janvier.

Harry Kazianis, directeur principal du Centre pour l’intérêt national, a expliqué pourquoi M. Biden devrait s’inquiéter pour la Corée du Nord.

Il a déclaré à Express.co.uk: «L’équipe Biden devrait à coup sûr être inquiète car la Corée du Nord a eu les trois dernières années et plus pour perfectionner d’innombrables missiles qu’elle a retenus de tester.

«Et cela signifie de nouvelles conceptions ICBM qui peuvent frapper la patrie américaine en cas de conflit armé.»

Les responsables japonais ont déclaré que les armes testées jeudi dernier par la Corée du Nord étaient des missiles balistiques, qui sont interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

S’exprimant lors d’une conférence de presse la semaine dernière, le président Biden a déclaré que son administration avait consulté ses alliés et partenaires américains.

Il a averti qu ‘ »il y aura des réponses » si la Corée du Nord choisit d’intensifier ses tests de missiles.

M. Biden a ajouté: «Je suis également prêt pour une forme de diplomatie, mais elle doit être conditionnée au résultat final de la dénucléarisation.»

«Compte tenu de cela et du fait que les Nord-Coréens utilisent la cybercriminalité pour obtenir de plus en plus de devises fortes, l’approche probable de Biden semble vouée à l’échec de manière spectaculaire.»

Mercredi, l’ONU a averti que la Corée du Nord avait probablement développé la capacité de monter des ogives nucléaires sur ses missiles balistiques intercontinentaux.

Le panel, qui rend compte au Conseil de sécurité de l’ONU, a conclu: « Il est très probable qu’un engin nucléaire puisse être monté sur les missiles balistiques intercontinentaux, et il est également probable qu’un engin nucléaire puisse être monté sur les missiles balistiques à moyenne portée et missiles balistiques à courte portée. «

Cet avertissement ajoute à l’alarme internationale sur les capacités d’armes croissantes de Pyongyang.