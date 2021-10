Le président Biden a vivement critiqué le président de l’époque, Donald Trump, lors d’une ruée sur les articles de toilette et autres produits au début de la pandémie de coronavirus, mais maintenant qu’une inflation exponentielle et une crise de la chaîne d’approvisionnement se sont installées, le démocrate du Delaware ne fait pas preuve de circonspection à cet égard. , le panel sur « The Five » a discuté vendredi.

L’animateur Jesse Watters a souligné les commentaires de Biden de mai 2020 déclarant que le « problème de pénurie alimentaire » à l’époque n’était pas cela mais plutôt un « problème de leadership ».

Cependant, maintenant que Biden est président et fait face à une crise similaire mais plus grave, il n’a pas pris le même blâme qu’il a jeté sur son prédécesseur, a noté l’hôte – et répète plutôt l’importance de passer la refonte socio-économique de son parti de 3 500 milliards de dollars surnommée « humaine infrastructure » – et encore une fois, prétendant que le coût net sera de « zéro » dollar.

« Nous ne pouvons pas être compétitifs au 21e siècle dans cette économie mondiale où nous n’investissons pas », a déclaré Biden lors d’un événement à Hartford, Connecticut, vendredi – changeant sa voix en un murmure pour déclarer « Mais payez votre juste part ».

« Ne payez qu’une partie décente de ce que nous prévoyons dans ce projet de loi. Si vous additionnez le tout au fil des ans, le coût de Reconstruire en mieux en termes d’augmentation du déficit est nul. »

Watters a en outre souligné que Biden avait conclu cet ensemble de remarques en semblant admettre qu’il n’atteindrait pas l’objectif de dépenses de 3,5 billions de dollars, mais plutôt « quelque chose de moins que cela ».

« Donc, nous avons un mensonge, nous avons eu un murmure et nous avons fait marche arrière », a fait remarquer Watters à la co-animatrice Katie Pavlich.

Pavlich a ajouté plus tard que ce qui aggrave encore les kilomètres de sauvegarde des porte-conteneurs dans les ports du sud de la Californie est une loi d’État récemment promulguée qui élimine l’idée d’entrepreneurs privés, car chaque travailleur doit être classé comme un employé.

« Il s’avère que beaucoup d’entrepreneurs privés conduisent des camions et en Californie, il y en a 75 000, donc il y a un problème où ces entreprises essaient de décharger des choses pour les faire traverser le pays, elles ne peuvent pas trouver de travailleurs et de chauffeurs qui ont des camions parce que la Californie reclasse en tant qu’employés à temps plein même s’ils sont des entrepreneurs privés », a déclaré Pavlich à propos de la loi, adoptée par la législature démocrate à Sacramento.

Le panel a noté plus tard que Biden avait également exhorté l’industrie pétrolière américaine à augmenter sa production – bien qu’elle le fasse après plusieurs mois consécutifs de « diffamation ».