Biden a “ certainement dépassé les attentes, a été très impressionnant ” – RedState ⋆ .

Ça y est, l’Amérique. Malgré l’effort héroïque (transparent) de yeoman du Parti démocrate pour dépeindre Joe Biden et Kamala Harris comme des «modérés pragmatiques», la vraie voix du parti a pesé avec son résumé «réfléchi» des «100 premiers jours» de Biden.

Voilà. https://t.co/B3vmJOnV3j – Lauren Boebert (@laurenboebert) 24 avril 2021

La représentante «démocrate socialiste» Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a fait l’éloge de Biden lors de l’un de ses quelque 17 869 rassemblements virtuels d’encouragement à la fin de cette semaine, déclarant joyeusement que l’agenda d’extrême gauche des «100 premiers jours de l’occupation du copain de Corn Pop la Maison Blanche a dépassé ses attentes les plus folles. Ai-je mentionné qu’elle a qualifié l’effort de «très impressionnant»?

«Une chose que je dirai, c’est que je pense que, par démonstration, le président Biden a définitivement dépassé les attentes des progressistes. «Vous savez, je vais être franc, je pense que beaucoup d’entre nous s’attendaient à une administration beaucoup plus conservatrice. «Et je pense que le sien, non seulement ce qui est finalement sorti, mais l’invitation active, la volonté et la collaboration avec les progressistes au cours de ses 100 premiers jours, ou presque 100 jours, a été très impressionnant.

Et quand Social Barbie ™ est «franc», l’Amérique, les gens écoutent. Des gens, c’est-à-dire du Parti démocrate, qui ont peur de croiser l’ancien barman.

La socialiste Alexandria Ocasio-Cortez affirme que les politiques d’extrême gauche de Joe Biden ont «dépassé les attentes» pic.twitter.com/LLhVQjqpwp – RNC Research (@RNCResearch) 24 avril 2021

Parmi les gauchistes élitistes porteurs de cartes, c’est une sacrée bonne nouvelle. Parmi les législateurs démocrates de base et les marionnettes à chaussettes des médias libéraux qui ont désespérément essayé de mettre du rouge à lèvres modéré sur le cochon Biden-Harris de gauche radicale – dans le double objectif de la préservation de sa carrière et de la poursuite du «gros mensonge »Au prolétariat – pas tellement.

Parlant des marionnettes chaussettes des médias libéraux, l’ancien conseiller principal de Donald Trump, Jason Miller a tweeté un lien connexe, dimanche matin.

«Voici comment les médias utilisent des sondages déformés pour encadrer la perception du public avant le discours conjoint de Joe Biden mercredi… «Le Washington Post lance un sondage erroné,« Cette semaine » [on ABC] diffuse le sondage défectueux, le récit est défini pour la semaine. “

“Les Américains donnent à Biden des notes principalement positives pour les 100 premiers jours, selon un sondage post-ABC“

Vous pouvez lire les ordures du sondage WaPo ici.

1 / Voici comment les médias utilisent des sondages déformés pour encadrer la perception du public avant le discours conjoint de Joe Biden mercredi … Le @washingtonpost lance le sondage défectueux, @ThisWeekABC diffuse le sondage défectueux, le récit est défini pour la semaine… https://t.co/mwP9DV0oyZ – Jason Miller (@JasonMillerinDC) 25 avril 2021

Alors, qu’avons-nous appris des 100 premiers jours de Biden?

D’abord et avant tout, les gestionnaires d’extrême gauche de Biden ont travaillé fébrilement pour annuler autant de Donald Trump, sa présidence et ses ordres exécutifs aussi vite que possible – et ils continuent de le faire, à un rythme record.

Cette liste est complétée par le démantèlement du plan d’immigration de Trump, y compris l’arrêt de la construction du mur frontalier, la réintroduction du «catch and release», le transport des clandestins dans tout le pays et le refus de nous dire où ils sont expédiés et l’entreposage de milliers de personnes. d’enfants «migrants» illégaux.

Outre l’installation de déménageurs de personnes uniquement en direction du nord le long de la frontière et l’envoi de groupes de mariachi dans le sud de la Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique et au Texas pour accueillir les clandestins à leur arrivée, le président «Time to Heal» a fait un travail d’enfer.

Deuxièmement, dépenser notre argent, mes collègues contribuables, comme un marin ivre, Biden a donné un coup de pied à son plan de redistribution des richesses – qui comprend des milliards de dollars de «bon» capitalisme de copinage démocrate à l’ancienne – à la vitesse supérieure. Et il n’a aucun plan pour retirer son pied de l’accélérateur. Comme je l’ai dit, c’est notre «essence» qu’il traverse à une vitesse vertigineuse.

Ajoutez quelques autres goodies comme embrasser le cul de la Chine, se prosternant devant les mollahs islamistes à Téhéran, rejoignant la mère de tous les plans de redistribution des richesses, l’accord désastreux de Paris sur le climat et approuvant avec enthousiasme les hommes coups de pied cul féminin dans le sport féminin, et voilà: «très impressionnant» de Biden, dépassant les «100 premiers jours».

Comme le proclame le brillant “Regarde-moi!” ornement de capot de l’extrême gauche, c’est-à-dire.

Vérifiez, l’Amérique?

