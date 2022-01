Biden a clôturé 2021 avec un taux de désapprobation record

Président Joe Biden plafonné 2021 avec un taux d’approbation record, selon les résultats d’un sondage CNBC/Change Research publié mardi.

Quarante-quatre pour cent des Américains interrogés ont déclaré qu’ils approuvaient les performances de Biden au pouvoir, selon l’enquête, tandis que 56% ont déclaré qu’ils désapprouvaient. Les chiffres sont un changement par rapport à avril, lorsque 51% ont déclaré avoir approuvé, contre 49% qui ont désapprouvé.

Les personnes interrogées ont indiqué que leur point de vue sur Biden s’était effondré en raison principalement de l’économie. Les électeurs blancs et latinos ont tous deux nommé l’économie comme leur principal problème, y compris les hommes et les femmes. Les électeurs noirs ont déclaré que le racisme était leur priorité absolue, tandis que l’économie était leur deuxième.

En apparence, les indicateurs économiques ont été positifs pendant la présidence de Biden. Le chômage est passé de 6,3 % à 4,2 % et le salaire horaire moyen a augmenté de 4,8 %. Mais les gains ont été inférieurs au taux d’inflation, avec des prix à la consommation en hausse de 6,8 % en novembre par rapport à l’année précédente – augmentant au rythme le plus rapide depuis 1982. Et le taux de chômage des moins de 6 ans – qui inclut les Américains qui ont renoncé à chercher travail — s’élevait à 7,8% en novembre.

L’enquête a également été menée une semaine après que Sen. Joe Manchin (D-WV) a annoncé qu’il ne soutiendrait pas le plan de 1,75 billion de dollars de Biden «Build Back Better», le tuant effectivement au Sénat. L’un des principaux points d’achoppement a été l’extension d’un crédit d’impôt pour enfants autorisé pendant le Covid-19, que les progressistes avaient espéré défendre comme une réalisation économique menant aux élections de mi-mandat de cette année.

Le nouveau sondage comprenait 1 895 répondants contactés entre le 17 et le 20 décembre. CNBC n’a pas précisé la marge d’erreur de l’enquête, ni indiqué si les personnes contactées étaient des électeurs inscrits.

