Biden a critiqué le retard du nucléaire iranien alors que Téhéran se dirige vers l’arme nucléaire: « ça fait un an! » | Sciences | Nouvelles

Cela survient alors que des responsables se réunissent à Vienne cette semaine pour tenter de relancer l’accord. Signé pour la première fois en tant que Plan d’action global commun (JPCOA), l’Iran a accepté de freiner son programme d’armes nucléaires en échange de la levée des sanctions économiques paralysantes des États-Unis, de l’UE et de l’ONU. Mais lorsque Donald Trump s’est retiré de l’accord en 2018, les sanctions sont revenues et il a été rapporté que le programme nucléaire de l’Iran allait de l’avant à toute vitesse.

Le Dr Neil Quilliam, de Chatham House, a déclaré qu’après un an sans M. Trump au pouvoir, on aurait pu s’attendre à ce que le président Biden ait fait plus de progrès sur l’accord.

Il a déclaré à Express.co.uk: « Cela fait un an que Biden a été élu et aucun progrès n’a été fait, c’est donc une autre année qui s’est écoulée.

« Biden a été vraiment préoccupé par les problèmes nationaux. Je ne pense pas qu’on lui ait accordé la priorité à laquelle on aurait pu s’attendre.

«L’administration a une équipe là-bas qui a travaillé sur le JPCOA sous Obama, ils devraient donc connaître les contours du terrain.

« Je pense que Biden lui-même a imaginé qu’ils pourraient revenir à l’accord assez facilement et rapidement. »

Mais le Dr Quilliam a déclaré que c’était le gâchis de M. Trump à éclaircir, car sa décision de se retirer de l’accord a en fait encouragé l’Iran à accélérer le développement de son programme nucléaire.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Trump a pris la décision de se retirer de l’accord et d’exercer une pression maximale sur l’Iran, qui était conçu pour les pousser à conclure un accord plus important, meilleur et plus long.

« De toute évidence, cela n’a pas fonctionné et cela a en fait accéléré la poussée de l’Iran pour enrichir davantage l’uranium, développer le nombre de centrifugeuses dont ils disposent.

« En ce qui concerne l’obtention par l’Iran d’une arme nucléaire, cela ne l’a pas dissuadé ou retardé, cela lui a donné une étincelle. »

Cela vient du fait que les analystes craignent que l’Iran soit à « un à trois mois » d’une « évasion » nucléaire.

Une évasion, c’est lorsqu’un État atteint une capacité d’armes nucléaires avant qu’elle ne puisse être arrêtée par des pressions diplomatiques ou une action militaire.

Le Dr Quilliam a déclaré à Express.co.uk: « Qu’ils soient un ou trois mois de congé, il semble que ce soit la direction dans laquelle ils se dirigent et la plupart des analyses indiquent qu’ils sont proches d’une position de rupture. »

Il a déclaré que même s’il n’y avait pas de calendrier fixe, tous les États avaient montré « un sentiment d’urgence pour redonner vie au JCPOA ».

Et l’envoyé spécial de M. Biden, Robert Malley, a affirmé que les États-Unis étaient prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour relancer l’accord, y compris la levée des sanctions imposées à l’Iran par l’administration Trump.

Il a déclaré à la BBC : « Si l’Iran pense qu’il peut utiliser ce temps pour renforcer son influence, puis revenir et dire qu’il veut quelque chose de mieux, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Nous et nos partenaires n’y adhérerons pas.

M. Malley a déclaré que si l’Iran devait « essayer d’utiliser les négociations comme couverture pour un programme nucléaire accéléré et traîner les pieds à la table nucléaire », alors Washington « répondrait d’une manière qui n’est pas notre préférence ».