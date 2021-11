Biden « a déclaré prématurément son indépendance vis-à-vis du virus »: Chuck Todd de NBC

Chuck Todd de NBC a défié le président Biden sur la façon dont il a géré la pandémie de coronavirus, en particulier à la lumière de la nouvelle variante omicron qui a incité la Maison Blanche à interdire les voyages en provenance de plusieurs pays africains, à partir de lundi.

Todd, animateur de « Meet the Press », a suggéré que l’omicron, à partir duquel la plupart des cas ont été découverts en Afrique australe, n’était pas seulement un problème de santé. C’est aussi une question politique pour l’administration actuelle, a-t-il soutenu, revenant au moment où Biden a déclaré « prématurément » une sorte de victoire sur le virus le 4 juillet.

« En fin de compte, c’est aussi un problème politique », a déclaré Todd dimanche. « Biden a couru pour apprivoiser la pandémie et il a prématurément déclaré son indépendance du virus en juillet. »

Le président Joe Biden à la Maison Blanche le 4 octobre 2021. (AP Photo/Evan Vucci)

Biden a annoncé que les États-Unis avaient pris le « dessus » contre le coronavirus de la pelouse sud de la Maison Blanche en juillet 2021. Mais quelques jours après son discours, la variante delta hautement contagieuse s’est propagée à travers le pays et a conduit à des centaines de milliers d’autres infections. Plus d’Américains sont morts de la maladie en 2021 qu’en 2020, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Selon les données du CDC, plus d’Américains sont morts de COVID-19 en 2021 qu’en 2020. (iStock)

Todd a dit la même chose plus tôt sur « Sunday Today » de NBC, déclarant à l’animateur Willie Geist qu’il semblait que Biden n’avait pas correctement mené la bataille contre le virus.

« L’une des choses à propos de sa réponse COVID, au cours des deux derniers mois, on peut affirmer qu’il n’a pas été le visage de la réponse COVID, pas depuis un certain temps », a déclaré Todd. « Pas vraiment depuis que nous avons déclaré notre – en juillet, quand il a déclaré notre indépendance du virus, évidemment prématurément. »

Mais Todd a également pointé du doigt les politiciens républicains qui se sont battus contre les mandats de vaccination. Il a suggéré que Biden doit utiliser sa « pupitre d’intimidation » pour repousser la « désinformation sur les vaccins » car aucun de ses programmes politiques ne passera avant qu’il ne le fasse.

« C’est un rappel qu’il doit être plus à l’avant-plan de la réponse COVID qu’il ne l’a été jusqu’à présent », a déclaré Todd.

La souche la plus récente du virus, l’omicron, qui a été détectée dans au moins 10 pays, a été décrite par les experts comme hautement contagieuse, mais on ignore en grande partie si elle s’accompagne de symptômes légers ou graves. Le Dr Angelique Coetzee, membre du conseil d’administration de l’Association médicale sud-africaine qui a signalé pour la première fois la présence de la variante, a déclaré qu’elle présentait des symptômes « inhabituels mais légers ».

Omicron n’a toujours pas de cas documentés aux États-Unis, mais certains experts ont suggéré qu’il était déjà dans le pays. L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle restreignait les voyages en provenance d’Afrique du Sud et de sept autres pays, le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, Eswatini, le Mozambique et le Malawi.

Les gens font la queue pour embarquer sur un vol outre-mer à l’aéroport de Johannesburg, en Afrique du Sud, le vendredi 26 novembre 2021. (AP Photo/Jerome Delay)

Biden a également précédemment déclaré que l’interdiction de voyager en provenance de Chine provoquée par la pandémie de l’ancien président Trump était « xénophobe ».

« Nous devons montrer la voie avec la science – pas le bilan d’hystérie, de xénophobie et de peur de Donald Trump », a tweeté Biden à l’époque.